ERR Helsingis: osa Valgevenest tulnud migrantidest on läbi Eesti Soome jõudnud

Valgevenest Euroopa Liitu pääsenud migrandid teevad muret ka Soomes, kus paljudel saabujatel on rahvuskaaslasi. Soome piirivalve uurib praegu enam kui kümmet ebaseadusliku riiki sisenemise juhtumit. Osa tulijatest on Soome jõudnud läbi Eesti.

Eesti politsei- ja piirivalveamet teeb augustist saadik Tallinna sadamast Helsingisse suunduvale liiklusele lauskontrolli. Sellest hoolimata on Valgevene mahitusel Euroopa Liitu pääsenud migrantidel õnnestunud Soome jõuda muu hulgas auto pakiruumi peidetuna, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil on uurimisel üle kümne juhtumi. Kahtlustuste kohaselt on Soome toimetatud 30 isikut, kuid meie hinnangul on see arv tegelikult pisut suurem," ütles Soome piirivalve kriminaaluurimisosakonna juht Jukka Tekokoski.

PPA tõhustatud kontroll Tallinnas on siiski kohale jõudnud ka migrantide Soome toimetamisega tegelevatele inimsmugeldajatele. See on sundinud otsima alternatiivseid marsruute.

"Tullakse lennukiga Poolast. Või siis liigutakse Poolast läände ning tullakse laevaga Saksamaalt või Rootsist, teatud mõttes ümber Läänemere," selgitas Tekokoski.

Tema sõnul on Valgevene kaudu Soome jõudnud migrandid peamiselt Iraagi kodanikud. Nende kohaletoimetamine on organiseeritud tegevus, mille taga on tavaliselt väike inimsmugeldajate rühm või võrgustik.

"Mitu isikut on haistnud siin võimalust rahalist kasu saada ning üle EL-i välispiiri tulnud inimeste häda ära kasutada," märkis ta.

Kahtlusalused on Soome alalised elanikud, kellele riiki pürgijad on maksnud 5000 kuni 15 000 dollarit.