Soome uurib Valgevenesse toodud immigrantide riiki jõudmise juhtumeid

Soome piirivalve alustas septembris mitu kriminaaluurimist, mis kõik on seotud Valgevenest pärit sisserändekriisiga. Uuritakse organiseeritud illegaalset inimkaubandust. Uurimine on veel algusjärgus, vahendas Ilta-Sanomat.

"Uurime tosina inimese tegevust. Täpsustame seda uurimise edasises käigus," ütles piirivalve tippametnik Jukka Tekokoski.

Migrante on Soome toodud ka parvlaevaga Eestist. Inimkaubitsejad peitsid migrandid auto pagasiruumi.

Tekokoski sõnul on tegemist ohtliku praktikaga. Auto pagasiruum pole ette nähtud reisimiseks.

Eesti politsei uurib laevadele minevaid autosid väga hoolikalt, et tuvastada inimkaubitsejate tegevust.

Tekokoski sõnul teeb piirivalve koostööd ka Balti riikide võimudega.

Valgevene võimud lennutavad riiki iraaklasi ja suunavad nad seejärel edasi Euroopa Liitu. Euroopa Komisjoni hinnangul on tegemist hübriidrünnakuga, mille eesmärk on Euroopa Liidu destabiliseerimine.

Sisserändajate rasket olukorda kasutavad ära inimkaubitsejad.

Tekokoski sõnul on Valgevenega seotud olukord sarnane 2015. aasta sisserändekriisiga.

"Paljud inimesed tulevad EL-i ebaseaduslikult, ainult nende arv on väiksem. Neid transporditakse Euroopasse, see on organiseeritud tegevus, kus on palju raha mängus," ütles Tekokoski.