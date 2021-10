Soome piirivalve: teekond läbi Baltimaade Soome pole migrantidele lihtne

Tallinnas D-terminalis on nädalavahetustel liiklus tihe ning mõnikord tuleb piirivalvel abijõude kutsuda Ida-Virumaalt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Alates juulikuust on piirivalve tabanud kaks inimest, kes proovisid Eesti kaudu Põhjamaadesse minna, ja ühe vedaja. Sihtpunktid on Kesk-Euroopa ja Rootsi või Soome.

"See on selline migratsioonimajakas - kus kogukond on ees, sinna püütakse liikuda. Seal võib olla ees tuttavaid, sugulasi ja siis proovitakse tuttav või sugulane oma kogukonda smugeldada," selgitas politsei- ja piirivalveameti rahvusvahelise operatiivinfo büroo juht Ivo Utsar.

PPA eesmärk on takistada seda, et läbi Eesti kulgeks sissetöötatud rändekanal. Kuus aastat tagasi Euroopa rändekriisi ajal muutusid rändekanalid kiiresti.

"Meie geograafiline eripära on selles mõttes hea, et Tallinna vanasadam on pudelikael, kuhu ränne mingiks hetkeks koondub. Siin on hea välja sõeluda, kellel on õigus Euroopas viibida ja kellel mitte," ütles Utsar.

Soome piirivalve ütles "Aktuaalsele kaamerale", et põgenikeäri on hästi organiseeritud ja sellega tegeleb Soomes palju eri rahvusest inimesi.

Teed läbi Baltimaade Soome piirivalve lihtsaks rändekanaliks ei pea.

"Need inimesed, kes on tulnud Euroopa Liitu Valgevenest, näiteks Lätti, Leetu ja Poolasse, kui neid tuuakse Soome läbi Baltimaade, siis seda teed valvatakse, ka Tallinna ja Helsingi sadamat. See pole lihtne tee," kinnitas Soome lahe rannavalve kuritegevuse vastase üksuse juht kaptenleitnant Jukka Tekokoski.

"Oleme uurimise käigus avastanud juhtumeid, kui tuvastati piiriületamist metsateid pidi. Sealt on inimesed läbi pääsenud küll. Aga ma ei oska öelda, kuidas on lood praegu," ütles Tekokoski.

Eestis pole PPA tuvastanud illegaalse rände korraldajaid Põhjamaadesse. Küll on olnud illegaalse rände korraldajaid Kesk-Euroopa suunal.