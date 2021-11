Neljapäeva esimene pool on kuiv, pärastlõuna toob taas saju ja tugeva tuule

Neljapäeva öö hakul sajab mitmel pool vihma, pärast keskööd muutub pilvekiht õhemaks ja saju võimalus väheneb. Mõnel pool on udu. Puhub lääne- ja edelatuul 5 kuni 12, rannikul on kuni 16 meetrit sekundis, pärast keskööd tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 2 kuni 8 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on Lääne- ja Põhja-Eestis selgemat taevast, lõuna pool on pilvisem, aga sealgi sadu ei tule. Puhub edelatuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +2 kuni +7 kraadi, Eesti lääne- ja põhjaservas võib kohati 0 kraadi lähedale langeda.

Ennelõunal on pilvi hõredamalt ja ilm sajuta. Pärastlõunal tõmbub taevas lääne poolt alates halliks. Õhtul jõuab vihm Eesti lääne- ja lõunaserva. Puhub edelatuul 3 kuni 9, puhanguti 12, õhtu tugevneb saartel ja rannikul kuni 18 meetrini sekundiss. Õhusooja on 4 kuni 9 kraadi.

Reede öösel läheb üle Eesti vesine madalrõhulohk. Päeval on taevakaar taas heledam. Õhk on nii ööl kui päeval plussis.

Edasi suundub temperatuurikõver langusesse, esmalt öösiti 0 ümbrusse ja päevad on veel napilt plussis. Uue nädala esimene pool on öösiti miinustes, päeval tõuseb Eesti lääne- ja põhjaosas üle 0, Lõuna-Eestis aga võib ka siis alla 0 jääda.