Laupäevane ilm on suviselt soe, aga vihmane

Öösel on taevas muutlik. Kohati sajab hoovihma ja mandril võib ka udu tekkida. Puhub nõrk, läänerannikul iiliti mõõdukas lõunakaare tuul ning õhutemperatuur on 10 kuni 15, rannikul kuni 18 kraadi.

Hommik tuleb pilves selgimistega ning paiguti sajab hoovihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 2 kuni 7, Lääne-Eesti rannikul iiliti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb vahemikku 14 kuni 19 kraadi.

Päeval on pilvisus muutlik ning kohati rabistab hoovihma. Tuul puhub lõunakaarest 3 kuni 9, läänerannikul iiliti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on oodata 22 kuni 26, rannikul kuni 20 kraadi.

Õhtul on vahelduva pilvisuse ja üksikute vihmahoogudega ilm. Puhub lõuna- ja edelatuul 3 kuni 8, Saaremaal ja Hiiumaal vastu Läänemerd iiliti 13 meetrit sekundis. Sooja on õhtul 19 kuni 22 kraadi.

Pühapäeval on pilvisus vahelduv, mitmel pool rabistab hoovihma ning võib olla äikest. Sooja on 19 kraadist saartel kuni 26 kraadini Ida-Eestis.

Esmaspäev toob juba tunduvalt jahedama ilma - sooja on 17 kuni 22 kraadi. Pilvisus on vähene ja vahelduv ning kohati sajab hoovihma. Nädal jätkub samal kursil - teisipäeval ja kolmapäeval on pilvisus vahelduv. Mitmel pool on oodata hoovihma ning sooja on keskmiselt 19 kraadi.