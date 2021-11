Liimets: Eesti peab rahvusvaheliselt rõhutama Valgevene kriisi sügavust

Välisminister Eva-Maria Liimetsa sõnul on Valgevenes toimuva aluseks eelmise aasta augustis toimunud mittedemokraatlikud valimised. Minister rääkis "Terevisioonile", et Eesti roll kriisis on suhelda teiste riikidega, rõhutades probleemi sügavust ja olla Poolale toeks.

"Eesti on kaasa mõelnud sellele juba juulist, kui need sündmused said alguse. Mäletame, et esimesed illegaalsed immigrandid asusid ületama just Leedu piiri. Kõrgeim punkt oli 300 piiriületajat. Leedu sai kuu aja jooksul oma piiri kontrolli alla, mis oli väga kiire areng," rääkis välisminister.

Liimetsa sõnul on konkreetsete sammude eesmärk peatada immigrantide jõudmine Valgevenesse. "Selleks me suhtleme kolmandate riikidega, juba augustis rääkisin Iraagi välisministriga, Türgi kolleegiga, niimoodi toetanud Leedu ja Poola pingutusi selles küsimuses."

"Loomulikult mõjutame me teisi liikmesriike Euroopa Liidus ja selgitame olukorda ja ka järgmisel esmaspäeval on Euroopa Liidu välisministrite kohtumine, kus ma loodan, et tuleb poliitiline üksmeel selle üle, et järgmine ring sanktsioone Valgevene suhtes tuleb vastu võtta ja loomulikult just neid sanktsioone, mis mõjutaks konkreetseid isikuid, kes on seotud selle illegaalse immigratsiooniga," rääkis Liimets.

Viimases ÜRO julgeolekunõukogus käsitleti neid konflikte, mis viivad konfliktideni, kus Liimets tõi üles Valgevene teema. See tuleb ka neljapäevasel arutelul jutuks.

Liimets märkis, et kõige olulisem on praegu teavitada rahvusvahelist üldsust probleemi sügavusest. "Meile on oluline, et sellised immigratsioonivood peatuksid," sõnas välisminister.

"Meie lootus on see, et ebamugavustunne režiimil läheb nii suureks, et nad muudaksid oma tegevust ja mida oleme kogu aeg öelnud euroopa Liidu poolt – me kutsume Valgevene võime üles dialoogile omaenda kodanikuühiskonnaga ja viima riike demokraatlike valimisteni," ütles Liimets.

Lennufirmadele piirangute seadmise puhul märkis Liimets, et erafirmadele on raske ettekirjutusi teha, kuid Euroopa Liit peab selleks läbirääkimisi. "Kindlasti on meie huvides see, et tsiviillennundus jätkuks nende sihtkohtade vahel, mis on kavandatud ja kus on turvaline lennata," ütles ta.