EKRE taotleb koroona kiirtesti aktsepteerimist nakkusohutuse tõendina

Riigikogule eelnõu üle andnud EKRE fraktsiooni aseesimees Rene Kokk juhtis tähelepanu, et koroonasse nakatuvad nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata inimesed.

"Vaktsineerimispass ei anna garantiid, et seda omavad vaktsineeritud inimesed ei võiks olla haigestunud, nakkuse kandjad ja nakatada teisi isikuid. Erinevalt vaktsineerimispassist annab just negatiivne testitulemus kindlustunde, et inimene ei ole koroonaviirusega nakatunud ega ohusta kaasinimesi," ütles Kokk.



"Testimise läbiviimine avalikes kohtades annab kõigile kohalviibijatele kindlustunde, et Covid-19 levik ja nende nakatumise võimalus on nendes kohtades viidud miinimumini. Nakatumist on võimalik vähendada, kui testitakse laialdasemalt ning piiratakse nakatunute ja kõikide lähikontaktsete isikute, sealhulgas vaktsineeritute kokkupuuteid teistega," lisas Kokk.



Rene Kokk märkis, et valitsuse praegune suhtumine testimisse on arusaamatu.



"Aktsepteeritakse küll Covid-19 testimist ja negatiivse testi tulemust nakkusohutuse tõendina koolides, kuid samas ei aktsepteerita negatiivset testi tulemust avalikes kohtades, paljudes töökohtades, kaitseväes ja ühiskonnas laiemalt," kritiseeris Kokk.

"Valitsuse valikuline ja põhjendamatu lähenemine nakkusohutuse tõendamisse süvendab ühiskonna umbusku kasutusele võetud meetmete suhtes ning pärsib ühiskonna toimimist ja sidusust. Seepärast me tahame, et riigikogu teeks valitsusele ettepaneku hakata avalikes kohtades ja üritustel taas aktsepteerima Covid-19 kiirtesti negatiivset tulemust nakkusohutuse tõendina," ütles Kokk.