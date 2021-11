Hinnatõus on USA-s kõige kiirem sisemaa osariikides

USA sisemaa konservatiivsetes osariikides on inflatsioon olnud palju kiirem kui liberaalsetes rannikuosariikides, selgus kolmapäeval USA statistikabüroo avaldatud andmetest.

USA tarbijahinnad tõusid oktoobris aastases võrdluses 6,2 protsenti, mis on viimase 31 aasta kõrgeim inflatsiooni näitaja. Kõige rohkem tõusid hinnad Atlanta suurlinnapiirkonnas. Seal läksid kaubad kallimaks 7,9 protsendi võrra.

Kõige järsem hinnakasv Atlanta elanikele tuli transpordikulude arvelt. Bloombergi andmetel maksis autokütus Atlantas 21 protsenti rohkem kui aasta tagasi.

Hinnad tõusid kiiresti ka teistes sisemaa piirkondades. Arizonas tõusid tarbijahinnad 7,1 protsenti, Missouris 7,5 protsenti.

Pandeemia on suurendanud ameeriklaste väljarännet suurlinnadest maapiirkondadesse. Kõige rohkem inimesi lahkus New Yorgist ja San Franciscost. Paljud inimesed lahkuvad täielikult San Francisco ümbruse piirkonnast. New Yorgi elanikud kolivad Connectitcuti osariigi äärelinnadesse.

San Francisco piirkonnas oli samas aastane hinnakasv ainult 3,8 protsenti. New Yorgis oli see 4,3 protsenti.

USA president Joe Biden väidab, et tema administratsiooni suured kulutuse programmid aitavad hinnatõusu probleemi leevendada. Kriitikud leiavad, et suured kulutused teevad hinnaralli ainult kiiremaks.

"Kiire inflatsioon pole ajutine, see süveneb," teatas kolmapäeval demokraatliku partei senaator Joe Manchin.

"Bideni ametisoleku ajal on iga kuu hinnad tõusnud. Mis on administratsiooni vastus selle? Teha rohkem hoolimatuid kulutusi," ütles kolmapäeval Florida senaator Rick Scott.

Tarbijahinnaindeksi järgi tõusis liha hind aastaga 24 protsenti. Energiahinnad tõusid 4,8 protsenti. Mööbli hind tõusis 12 protsenti ja kodumasinate hind 15 protsenti.

Rahandusminister Janet Yellen lubas, et inflatsioon ei jõua 1970. aastate tasemele. Yellen väidab, et ameeriklased usaldavad valitsust.

"1970. aastatel muutusid tarnehäired pikaajaliseks probleemiks, mille põhjustas osaliselt see, et avalikkus ei usaldanud poliitikuid," ütles Yellen telekanalile CNN.

Yellen avaldas lootust, et hinnatõus normaliseerub 2022. aasta keskpaigaks.