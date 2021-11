WSJ: kiire inflatsioon ohustab Bideni ambitsioonikaid kulutuste programme

USA tarbijahinnad tõusid oktoobris aastases võrdluses 6,2 protsenti, mis on viimase 31 aasta kõrgeim inflatsiooni näitaja. Kiire hinnatõus seab ohtu ka Joe Bideni administratsiooni ambitsioonikad kulutuste programmid.

Biden väidab, et tema administratsiooni suured kulutuse programmid aitavad hinnatõusu probleemi leevendada. Kriitikud leiavad, et suured kulutused teevad hinnaralli veel kiiremaks.

Biden ja tema nõunikud väidavad, et kiire inflatsioon on ajutine ja see aeglustub millalgi järgmisel aastal. Tarbijate nõudlus siiski kasvab, globaalsed tarnehäired aga süvenevad. Kiire hinnatõus vähendab ka Bideni populaarsust ameeriklaste seas.

"Tarbijahinnad on endiselt liiga kõrged. See on murettekitav, kuigi palgad tõusevad," teatas Biden.

Demokraatlik partei plaanib ambitsioonikaid kulutusi. Kulutused hõlmavad suuri investeeringuid riigi taristusse ja sotsiaalhoolekandesse. Samuti tahetakse võidelda kliimamuutuste vastu. Kiire inflatsioon aga andis vabariiklastele ideaalse võimaluse Bideni kulutuste programmi boikoteerida.

Rahandusminister Janet Yelleni sõnul sõltub hinnakasv pandeemiast.

"Pandeemia mõjutab majandust ja inflatsiooni. Kui tahame inflatsiooni aeglustada, siis peame jätkama pandeemia vastast võitlust," ütles Yellen.

Ettevõtjad muretsevad üha rohkem hinnakasvu pärast.

"Inflatsioon praegu USA äriringkondade jaoks kõige olulisem probleem. Valitsus peab seda hakkama rohkem arvestama," ütles USA kaubanduskoja juht Neil Bradley.

Investorid eeldavad, et Föderaalreserv tõstab intressimäärasid 2022. aastal, mitte 2023. aastal, vahendas The Wall Street Journal.

"Saab näha, mis edasi saab. Inflatsioon kiireneb ja siis tõusevad veel ka intressimäärad," ütles vabariiklasest Florida senaator Rick Scott.

Järgmisel aastal toimuvad vahevalimised. Bideni partei võib kaotada ülekaalu nii kongressis kui senatis. Hinnakasvu pärast on seetõttu mures ka demokraatliku partei poliitikud.

"Rekordiline hinnakasv pole ajutine nähtus, see ainult süveneb," hoiatas demokraadist senaator Joe Manchin.

Valge Maja sõnul on aga nende investeeringud pikaajalised, mida rahastatakse maksude kaudu. Samuti leitakse, et ambitsioonikad kulutused suurendavad riigis tootlikkust.

"Oleme kindlad, et kui majandus taastub, pandeemia vaibub ja tarnehäired lõppevad, siis hinnatõus aeglustub," ütles asepresident Kamala Harrise majandusnõunik Mike Pyle.