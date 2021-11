Die Welt: Pihkva lennuväli sobiks migrandivoo Eestisse suunamiseks

Saksamaa väljaanne Die Welt kirjutas Euroopa Komisjoni konfidentsiaalsele dokumendile viidates, et Venemaa võib hakata Pihkva lennuvälja kaudu võtma vastu migrante ja suunama neid edasi Balti riikide piirile.

Die Welt kirjutas neljapäeval, et Euroopa Komisjoni konfidentsiaalne dokument kirjeldab, kuidas tuhanded migrandid Valgevene-Poola piiril metsas ootavad, et pääseda Euroopa Liitu.

Komisjoni dokumendis seisab, kuidas migrandid Valgevenesse jõudsid ja kes on asjaga seotud vahendajad. Suurem osa migrantide transpordiga vahele jäänutest on Saksamaal elamisloaga töötavad inimesed, kes on sinna tulnud Iraanist, Iraagist, Süüriast ja Türgist.

Euroopa Komisjoni dokumendi järgi on migrantide peamised soovitud sihtkohad Saksamaa ja Soome.

Praegu transpordib Valgevene lennufirma Belavia koostöös Turkish Airlinesiga migrante Istanbulist Minskisse neli kuni seitse korda nädalas. Igal lennul on 180 reisijat. Kasvab ka Dubai kaudu Minskisse lendavate Iraagi ja Süüria kodanike arv. Ka Süüria eralennufirma Cham Wing Airlines teeb tšartelende Damaskusest Minskisse.

Die Welt kirjutab, et peagi võib ka Venemaal olla oluline roll.

Sama Euroopa Komisjoni konfidentsiaalse dokumendi järgi võidakse "ebaseaduslike migrantide Euroopa Liitu sisenemiseks kasutatavate marsruutide hulka lisada ka Eesti-Läti piiri lähedal asuv Venemaa lennujaam. Pihkva lennujaam võib hakata vastu võtma lende Valgevenest, Türgist ja Egiptusest". Sealt edasi püüaksid migrandid pääseda Balti riikidesse ja seeläbi Euroopa Liitu.

Samas kasutab Die Welt dokumenti refereerides Pihkva lennujaamast kui migrandivoo vastuvõtjast rääkides läbivalt väljendit "võib" ehk lehes refereeritud dokumendi järgi on tegemist praegu potentsiaalse, mitte realiseerunud ohuga.