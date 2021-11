Lukašenko käskis jälgida NATO ja Poola sõdurite liikumist piiril

"Kaitseministeerium, KGB ja piirivalve peavad hakkama monitoorima NATO ja Poola sõdurite liikumist. Me oleme näinud, et 15 000 sõdurit, tankid, soomustatud riistvara on juba sinna viidud. Helikopterid ja lennukid on hakanud seal lendama. Nad on jultunult kogunenud meie piiri lähistele, teavitamata sellest kedagi," tsiteeris riiklik uudisteagentuur BelTA Lukašenkot kohtumisel riigi julgeolekuagentuuridega.

Lukašenko väitel võidakse migrandilaagrisse smugeldada relvi, et provotseerida konflikti. Selles kontekstis andis Lukašenko ka välisministeeriumile korralduse tõstatada need küsimused ÜRO-s ja teistes rahvusvahelistes organisatsioonides.

Lukašenko andis ka instruktsioonid jagada migrantidele piiril küttepuid, teatas Interfax.