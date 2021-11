Kaitsevägi eelpaigutab riigipiirile 130 kilomeetrit tõkestustraati

Kaitseminister Kalle Laaneti suunisel eelpaigutatakse Eesti idapiirile 130 km tõkestustraati, et olla valmis võimalikuks hübriidrünnakuks Eesti vastu.

Pioneeripataljon on vajadusel valmis paigaldama ka okastraattõkke, lisas Laanet.

"Valgevene jätkab tahtlikku hübriidrünnaku eskaleerimist Poola ja Leedu piiril, mistõttu võtame tarvitusele vajalikud abinõud kaitsmaks Eesti riigipiiri. Lisaks eelpaigutatavale tõkestustraadile oleme koheselt koos politsei- ja piirivalveametiga valmis panustama piiri kaitsmisel ka kaitseliitlastega, mille osas on PPA ja Kaitseliit juba alustanud läbirääkimisi," ütles Laanet.

Kaitseminister lisas, et Eesti on iga päev kontaktis ka liitlastega, et koordineerida tegevusi kui olukord peaks eskaleeruma.

Saksa väljaanne Die Welt kirjutas neljapäeval, et Euroopa Komisjoni konfidentsiaalne dokument kirjeldab, kuidas tuhanded migrandid Valgevene-Poola piiril metsas ootavad, et pääseda Euroopa Liitu.

Die Welt kirjutas ka Euroopa Komisjoni konfidentsiaalsele dokumendile viidates, et Venemaa võib hakata Pihkva lennuvälja kaudu võtma vastu migrante ja suunama neid edasi Balti riikide piirile.