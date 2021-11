Õppus Põhjakonn tõi üle mitme riigi kokku ligi 1000 võitlejat

Kirde kaitseringkonda juhtiva Viru maleva pealiku kolonelleitnant Jaanus Ainsalu sõnul näitab praegune ärev olukord Euroopa Liidu piiril, et sõjaväelised koostööõppused on väga vajalikud.

"Leedu vabatahtlikud olid meiega õlg õla kõrval ka õppusel ja otse läksid siit õppuselt uuesti piiri valvama. Me peame sellisteks asjadeks valmis olema ja see õppus oli selleks indikatsiooniks, et me oleme valmis. Need vabatahtlikud kõik, kes täna väljas, on väga tublid ja teevad head tööd, neil on tahe isamaale, kui olukord nõuab, appi tulla. Seda see õppus näitab. Vägev värk!" rääkis Ainsalu.

Nädala kestnud õppustel on osalejad saanud meelde tuletada vanu teadmisi ja omandanud uusi oskusi.

"Kuna enamik malevlasi on kaitseliitlased, kes pole pikka aega midagi teinud, siis neile on osa asju täiesti uued. Mulle isiklikult mitte väga, kuna ma olen töötanud kaitseväes," rääkis Alutaguse maleva rühmavanem seersant Kevin Oja.

"Väga kiirelt on läinud, väga tegusalt on läinud ja ma pean tunnistama, et väga hästi on läinud, sest asjad, mida meie meeskond on teinud, need on olnud uued ja esmakordsed asjad," sõnas Kirde kaitseringkonna snaiprirühma ülem vanemveebel Üllar Kägo.

Õppus Põhjakonn lõpeb järgmisel kolmapäeval, nii et isadepäeval veedeti peredega nutiseadmete abil.