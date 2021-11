Poola-Valgevene piiripunkti on kogunemas suur hulk migrante

"Valgevene toob Kuznica piiripunkti üha uusi ja uusi migrantide salku," teatas ministeerium.

Poola piirivalve ja sõjaväe avaldatud videos on näha sadu migrante vastamisi Poola sõdurite ja piirivalvuritega.

More and bigger groups of migrants are being transported by the Belarusian services to the Belarus-Poland border crossing in Kuźnica. It's highly likely they will try to storm the border. The Polish border guards, police officers and soldiers are standing ready. https://t.co/NaJutqOseg