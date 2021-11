Kadrina korvpallimeeskond osaleb meeste tantsupeol

Kadrina Karude korvpallimeeskonna esimese tantsutrenni lõpus õpiti publikule kummardama, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Algus oli pigem selline konarlik, aga siis nad said aru, mis toimub ja et see pole päris see, mida nad oma trennides teevad, ja me saime ilusti vedama. Lõppkokkuvõttes läks üllatavalt hästi," ütles tantsuõpetaja Helena Mägi.



Kadrina Karude korvpallur Rait Tammet ütles, et mehed tahtsid tantsutunnist ära hiilida, aga lõpuks võtsin end ikkagi kokku. "Kogukonna nimel tuleme kohale ja näitame, et oleme spordimehed ja seisame Kadrina eest," sõnas Tammet.



Mõte korvpallurid meeste tantsupeole viia tuli tantsuõpetajal mänge vaadates.



"Mulle jäi silma, et korvpallimängus liigutakse väga palju Eesti rahvatantsu põhisammudega, ja siis me Andresega otsustasime, et paneme poisid muusika taktis liikuma, liigutame nad ühes suunas ning paneme kaabud pähe ja läheme meeste tantsupeole," rääkis Helena Mägi.



Kadrina Karude peatreener Andres Sõber ütles, et tantsupeole minek tekitab uhke tunde. "Meil on väga uhke olla 2.-3. juulil Rakveres ja ma arvan, et see on meeskonna jaoks ka kokku liitev ettevõtmine ja see annab võib-olla kevadel nii mõnegi võidu meile," lausus Sõber.