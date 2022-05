Kadrina Karude korvpallurid on meeste tantsupeoks valmis

Karude tantsima õpetamise ehk Kadrina Karude korvpallimeeskonna tantsupeokõlblikuks treenimise projekt on jõudmas lõpusirgele. Kossumehed suutsid end poole aastaga sellisesse tantsuvormi timmida, et juuli alguses Rakveres toimuva meeste tantsupeo jaoks tutvustusvideo tegemine tõi tantsuõpetajale pisaragi silma.

Spordimeeste tantsima panemise idee autoril Helena Mägil oli kaks suurt väljakutset: lisaks tantsu selgeks õpetamisele oli vaja korvpalluritele ka parajad esinemisriided leida. Tantsuõpetaja tunnistas, et see läks vaevaliselt.

"Pluusidel oli vaja varrukatele juppe vahele panna ja nii suuri sukkasid, nagu mõnel mehel jalanumbrid, ei tehtagi. Vestid on natuke lühikesed ja natuke "tuugad", aga laseme nööpe edasi ja saame hakkama," ütles Helena Mägi.



Meeste tantsupeol Kadrina Karude lippu kõrgel hoidjatest oli vaid üks mees varem rahvatantsuga teadlikult kokku puutunud. Teistel oli alguses päris raske.

"Kui esimest korda tuled tantsima, siis ei saa sammudest midagi aru. Aga kui põhisammud saad selgeks, siis on tõesti fan ja äge. Ei osanud arvatagi, et korvpallurid oskavad niimoodi tantsida, kui vaja. Seda on väga tore vaadata," sõnas korvpallurist rahvatantsija Ander Talu.

Kui tutvustusvideo viiendal katsel linti sai võetud, siis tulemus pani juhendaja heldima.

"Pisara tõi silma see, et mehed olid valmis nii palju tööd tegema mingi asjaga, mida nad tavaliselt ei tee. Ning mida nad sinna korvpallitrenni minnes ei osanud arvata, et nad tegema hakkavad. Ja et nad nii rõõmsalt seda tegid. See on nii ilus ja nii armas ning ma olen selle eest väga tänulik," ütles Helena Mägi.



Meeste tantsupidu 4 Venda toimub Rakveres 2. ja 3. juulil.