Vene välisluure tõrjus väiteid Ukrainasse tungimise plaani kohta

Vene välisluure (SVR) tõrjus esmaspäeval lääneriikide hoogustuvaid väiteid, et Moskva kavandab sõjalist sissetungi Ukrainasse. SVR nimetas neid väiteid täielikuks valeks.

"Vene välisluureteenistuse pressibüroo teatab, et viimasel ajal hirmutavad Washingtoni ametikandjad aktiivselt maailma üldsust teadetega Venemaa ettevalmistustest Ukraina ründamiseks. Laekuvate andmete kohaselt teavitab USA välisministeerium oma liitlasi ja partnereid täiesti valesti relvajõudude koondamisest meie riigi alal Ukraina ründamiseks," seisis välisluureteenistuse pressibürooavalduses.

"Ameeriklased maalivad hirmsa pildi sellest, kuidas Vene tankihordid alustavad Ukraina linnade hävitamist, kinnitavad, et neil on kindlaid andmeid Venemaa taolistest kavatsustest," lisati teates.

Kreml teatas varem esmaspäeval, et lääs juhib infokampaaniat sel teemal eesmärgiga eskaleerida pingeid.

"Igasugune Vene vägede liikumine meie territooriumil ei kätke endas ohtu kellelegi ning ei peaks põhjustama kellelegi muret," ütles Kremli kõneisik Dmitri Peskov.

Vene välisluure väitis omakorda, et "saabub andmeid Ukraina eriteenistuste hiilivast imbumisest nn hallile alale piki lahutusjoont, samuti Ukraina relvajõudude koondamisest Venemaa ja Valgevene piirile".

"USA ja selle liitlased pumpavad Ukrainasse relvastust, innustavad tarnitavate hävitusvahendite, sealhulgas ründedroonide kasutamist sõjalisteks provokatsioonideks," väitis välisluure.

Välisminister: Ukraina ei kavanda rünnakuoperatsiooni Donbassis

Ukraina ei kavanda Donbassis rünnakuoperatsiooni ja töötab Normandia formaadi elustamise kallal, et lahendada see tüli rahumeelselt, ütles esmaspäeval Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba.

"Venemaa on suurendanud väärteabevoogu, sealhulgas valesüüdistusi Ukrainale, et see valmistub Donbassi sõjaliselt ründama. Ametlikult: Ukraina ei kavanda Donbassis rünnakuoperatsiooni. Oleme ustavad selle tüli poliitilis-diplomaatilisele lahendamisele. Ukraina töötab koos Saksamaa ja Prantsusmaa kui vahendajatega Normandia formaadi elustamise kallal," kirjutas Kuleba Twitteris.

Ühtlasi kutsus ta Venemaad üles osalema konstruktiivselt olukorra diplomaatilises lahendamises selle asemel, et seda õõnestada.