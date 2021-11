USA kongressisaadik tegi ettepaneku kanepi üleriigiliseks legaliseerimiseks

Mace'i eelnõu dekriminaliseeriks kanepi tarvitamise föderaalsel tasandil. Paljudes osariikides on kanepi tarvitamine aga juba legaalne. Mace'i sõnul peavad osariigid saama ise otsustada, kuidas reguleerida inimeste kanepi tarvitamist.

"See meede kaitseks iga osariigi ainulaadseid seadusi ja reforme. See võtab föderaalsel tasandil arvesse, et iga osariik on erinev," ütles Mace.

Mace'i esitatud eelnõud kritiseerisid kohe Lõuna-Carolina konservatiivsed poliitikud. Osariigis on kanepi tarvitamine illegaalne. 18 USA osariigis on kanepi tarvitamine lubatud mitte meditsiinilistel eesmärkidel.