Üürikorterite hinnad on ületanud kriisieelse taseme

Oktoobris oli üürikorterite hinnatõus aastatagusega võrreldes ligi 12 protsenti ning koroonakriisi ajal kiiresti kukkunud hinnad on tänaseks kõrgemal kui olid enne kriisi. Eksperdid ei usu, et kallis energia võiks üürihindu allapoole tuua.

Statistikaameti andmed näitavad, et üüriturg jõudis Eestis juba augustikuus kriisieelsele tasemele. Tänavu oktoobris oli üüriturg võrreldes 2019. aasta oktoobriga isegi viis protsenti suurem.

Oktoobris kasvasid eelmise aastaga sama ajaga võrreldes üürihinnad 11,7 protsenti.

"Vahepeal toimus suur langus peamiselt selle tõttu, et kadus ära turist või inimene, kes üüris lühiajaliselt ja kõik lühiajalised korterid saabusid siis pikaajalisele üüriturule," rääkis kinnisvarabüroo Uus Maa analüütik Risto Vähi.

Lühiajaliste üürikorterite paiskamine pikaajalisele üüriturule tõi omakorda kaasa märgatava hinnalanguse.

"Erinevatel andmetel oli see 10 kuni 30 protsenti ja nüüd, kui vaadata aastaid edasi, siis tänaseks on üüriturg tegelikult taastunud sellele tasemele, mis ta oli enne esimest Covidi kriisi," rääkis Lumi Capitali ärijuht Reeli Simson.

Inimeste soov üürida eluaset on praegu sama aktiivne kui 2019. aastal, näitavad Uus Maa büroo andmed. Samas oli oktoobris kodudesse jõudev elekter ja torugaas võrreldes eelmise aasta sama ajaga poole kallim. Seetõttu on surve all elektri või gaasiga köetavad elamispinnad, millest üürnikud võivad suurte kulude tõttu loobuma hakata, ütles Vähi.

"Esialgu ta nüüd uut kindlasti otsima ei pane, et eks on inimesi kes peavad selle alla neelama selle fakti. Ja on loomulikult ka see olukord, kus tuleb läbirääkimistesse astuda, loomulikult see ei saa kummaltki poolt toimuda ultimatiivselt," sõnas Vähi.

Need probleemid hindu tervikuna siiski alla ei vii, ütles Simson, sest nõudlus üüripidade järele on suur.

"Me näeme seda, et inimesed uurivad, võtavad järjekorda. See vajadus ja huvi on niivõrd suur elupindade järele, et siin mingit hinnalangust oodata ei ole. Kindlasti ma ei näe mingit tohutut üürihindade kasvu selle kõige taustal, pigem on igakuised tarbimiskulud, mis kasvavad," rääkis Simson.

Suure nõudluse tõttu rajab LHV Pensionifondidele kuuluv Lumi Capital Tallinnasse juba kolmandat üürimajade kvartalit.