Vahepeal tõusule pööranud jaekaupluste müügimaht hakkas taas kahanema

Statistikaameti andmetel oli jaekaubandusettevõtete müügitulu mais 947 miljonit eurot. Võrreldes 2025. aasta sama ajaga vähenes müügimaht ühe protsendi, võrreldes aprilliga jäi aga samale tasemele.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Johanna Linda Pihlaku sõnul hakkas aasta algusest alates kasvanud jaekaubandusettevõtete müügimaht mais kahanema.

"Seda mõjutasid tööstuskaupade kauplused, kus maht kahanes eelmise aasta maiga võrreldes viis protsenti. Tööstuskaupade kaupluste müügimaht vähenes viimati 2025. aasta novembris," lisas Pihlak.

"Toidukaupade kaupluste müügimaht mais kasvama ei hakanud ning jäi eelmise aasta mai tasemele," tõi Pihlak välja.

Jaekaubandus 2016-2026 Autor/allikas: Statistikaamet

Mootorikütuse jaemüügiga tegelevate ettevõtete müügimahu suurenemine jätkus ka mais ning müügimaht kasvas eelmise aasta sama kuuga võrreldes kaks protsenti.

"Tähele tasub panna, et andmed ei sisalda ainult mootorikütuste müüki, vaid kogumüüki, mille alla kuulub ka näiteks toitlustusest ja muudelt kaupadelt ning teenustelt saadud tulu," lisas juhtivanalüütik.

Aprilliga võrreldes jäi mais jaekaubandusettevõtete müügimaht eelmise kuu tasemele. Sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud andmetel vähenes müügimaht eelmise kuuga võrreldes kaks protsenti.

Selle aasta viie kuuga suurenes jaekaubandusettevõtete müügimaht eelmise aasta sama perioodiga võrreldes neli protsenti.