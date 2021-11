Pärnu volikogu esimehena jätkab Korobeinik

Korobeiniku poolt hääletas 23 volinikku ehk kõik koalitsiooni moodustanud valimisliidu Pärnu Ühendab, Keskerakonna ja Reformierakonna liikmed. Volikogu aseesimeesteks valiti Jane Mets Reformierakonnast 28 ja Helle Kullerkupp EKRE-st 20 poolthäälega.

"Meie prioriteet on kahtlemata uue silla ehitus, aga Pärnu linn on kuurortlinn ja tänases majanduslikus seisus on linna ees päris mitmed väljakutsed. Me loodame, et me suudame tuua siia ettevõtluse kaudu uued töökohad ja kindlasti tahame teha paremat koostööd ka opositsiooniga. Mul oleks väga hea meel, kui me suudaksime kasutada 39 saadiku potentsiaali, mitte ainult ei piirdu koalitsioonisaadikutega," rääkis Korobeinik.