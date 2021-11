WSJ: USA tahab suurendada kaubandussidemeid Aasia riikidega

USA kaubandusesindaja Katherine Tai ja kaubandusminister Gina Raimondo kohtuvad sel nädalal oma Jaapani ja Lõuna-Korea kolleegidega. Joe Bideni administratsioon tahab tugevdada majandussidemeid Aasia riikidega, et seista vastu Hiina kasvavale mõjuvõimule.

USA esindajad tahavad arutada mitmeid küsimusi nagu globaalsed tarnehäired ja digitaliseerimine. Biden tahab teha tihedamat koostööd Aasia liitlastega, et tulla paremini toime Hiina kasvava mõjujõuga, vahendas The Wall Street Journal.

"Palju on pööratud tähelepanu siseriiklikutele probleemidele ja Euroopaga seotud probleemide lahendamisele. Nüüd tahab Bideni administratsioon pöörata rohkem tähelepanu Aasiale," ütles endine USA kaubandusesinduse kõrge ametnik Wendy Cutler.

Valge Maja teatel lubas Biden virtuaalsel kohtumisel Hiina presidendi Xi Jinpingiga, et kaitseb USA ettevõtteid Pekingi ebaausate majandusmeetmete eest.

Bideni administratsiooni võtmeküsimus on, kuidas arendada majandussidemeid Aasia riikidega, kuid kus ei ühineta piirkondlike kaubanduslepingutega. USA ametnikud väidavad, et ei sõlmi uusi kaubanduslepinguid. USA tahab keskenduda siseriikliku majanduse parandamisele, vahendas The Wall Street Journal.

Biden ja India peaminister Narendra Modi leppisid septembris kokku kutsuda uuesti ellu kahepoolne kaubandusfoorum. Foorum pole aktiivne olnud alates 2018. aastast.

Kaks riiki tugevdavad oma julgeoleku sidemeid ka neljapoolse pakti raames. Pakti tuntakse ka Quadi nime all. Pakti kuuluvad veel Jaapan ja Austraalia.