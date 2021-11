Ajutise tõkkega saab valdav osa Eesti piirist Venemaaga tarastatud

"Ehk kui meil on täna valmis ehitatud umbes 25 kilomeetrit piiritara, töö käib järgmisel lõigul, mis on 39,5 kilomeetrit pikk ja kui nüüd lisandub ka 40 kilomeetrit ajutisi tõkkeid, siis me saame kokku üle 100 km füüsilist piiritara, millest küll osa on ajutine," rääkis Jaani neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

Siseminister meenutas, et esialgse plaani kohaselt oli kavas ehitada tara piirile Venemaaga 115 kilomeetri ulatuses.

Jaani tervitas lisaõppekogunemisele tulnud reservväelaste kaasamist piiritõkete paigaldamisse, mis tema sõnul on hea näide laiapindsest riigikaitsest.

"Mina nimetan seda ajutist piiritõket piiriehituse kiirendamiseks, mis on väga positiivne," rõhutas Jaani.

Lõiketraadist tõkestusaia üles seadmisel juhendava reservväelasi piirivalvurid.