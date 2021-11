Poola-Valgevene piirikriis võib tuua Aasia-Euroopa kaubatee läbi Eesti

Valgevene piiri ületamine pole kaubavedajatele olnud kunagi kuigi lihtne, kuid viimaste kuude sündmused on sellele oma mõju avaldanud. Logistikutele võib mureallikaks saada Valgevene-Poola piir, kus kaubaveo peatumisel tekib oht, et kordub sama stsenaarium, mis kevadel Suessi kanalil, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eestist Valgevene poole kaupu vedavad firmad arvestavad kogu aeg sealsete keeruliste oludega.

"Logistikaahelad on oma olemuselt hästi muutuvad, nad on nagu jõed, mis püüavad leida endale uut sängi, juhul kui kuskil tekib mingisugune takistus. Täna kõik valdkonna ettevõtted jälgivad pingsalt, mis Valgevenes toimub, ja samal ajal otsitakse juba eos ette alternatiive, kuidas kaupade liikumisteekonda muuta," rääkis Balti Logistika tegevjuht Joel Timm.

Valgevene ise muutus alternatiiviks neile transiidikoridoridele, mis ületasid Ukraina-Venemaa piiri, kus kaubavahetus enam sisuliselt ei toimi.

Kaupade liikumisteekonna muutmine tähendab tarneaegade pikenemist ja transpordi hinna kasvu. Eestile aga kõik see otsest mõju veel ei avalda.

"Meie vaates tegelikult Eesti ettevõtlus on Valgevene majandusega väga nõrgalt seotud ja kui ka sealt mingisugused kaubad tulevad siiapoole, siis need on väga kergesti asendatavad kõikide muudega. See on üks osa valikus, mis tänapäeval on, ja kui see ära jääb, siis ega seal mingisugust suuremat muret ega ohtu meie ei oska küll tänasel päeval Eesti tarbijale ega ettevõtlusele näha," ütles DSV Estonia juht Alvar Tõruke.

Teoreetiline oht on ka Valgevenet läbiva kaubaveo peatumiseks raudteel, kuid see on vähetõenäoline, sest mõjutaks juba suuri konteinervedusid Euroopa ja Aasia vahel. Kui aga nii peaks minema, võib see Euroopa-Aasia transiidi isegi läbi Eesti tuua.

"Meie vagunid on seal küll Hiina-Euroopa vahelise kaubavahetuse marsruudi peal hõivatud, aga me täna ei oska isegi arvata, milliseid ettevalmistusi me peaksime tegema. Me näeme, et see olukord on seal pinev, aga tõenäoliselt me lahendame neid probleeme siis, kui nad tekivad. Täna see Valgevene koridor on kõige paremini välja arendatud ja kõige loogilisem koridor siiamaani," rääkis Operaili juht Raul Toomsalu.