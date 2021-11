Saksamaa siseminister: me pakume migrantidele abi, aga ei võta neid vastu

Valgevene diktaatori Aleksandr Lukašenko pressiesindaja Natalia Eismonti sõnul on Valgevenes 7000 migranti ja Valgevene tahab, et Euroopa Liit neist 2000 vastu võtaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Esimese kõne ajal Angela Merkeliga oli meie poolt pakutud mehhanism järgnev: Euroopa Liit loob humanitaarkoridori 2000 põgenikule laagris. Meie aitame ülejäänud 5000 koju minna, kui nad seda soovivad. Ja Angela Merkel räägib läbi Euroopa Liidus humanitaarkoridori loomise Saksamaale," ütles Eismont.

Poola siseminister Mariusz Kaminski sõnul ei luba Poola luua ebaseaduslikku humanitaarkoridori.

"Me oleme oma Saksamaa partneritele öelnud, et Poola ei luba itta luua illegaalset migratsiooniteed," ütles Kaminski.

Saksamaa siseminister Horst Seehofer kinnitas, et ei kavatse põgenikke vastu võtta ja teistsugune info on valeinfo.

Tema sõnul ei aja Saksamaa poliitikat partnerite selja taga.

"Me pakume põgenikele abi. Aga me ei võta neid vastu. Me ei paindu selle surve ees ja ei ütle, et võtame pagulasi Euroopa riikidesse vastu, sest see tähendaks, et see läbikalkuleeritud nurjatu plaan ongi edukas. Me ei tee seda," rääkis Seehofer.

Valgevene riiklik uudisteagentuur Belta teatas kolmapäeval pärast Saksa kantsleri Angela Merkeli ja Aleksandr Lukašenko telefonivestlust Lukašenko pressiteenistusele viidates, et pooled nõustusid vajaduses arutada Valgevenes, Poola piiri ääres tekkinud rändekriisi Minski ja Brüsseli vahel ning lisas, et mõlema poole ametnikud alustavad kohe läbirääkimisi.

Euroopa Komisjoni esindaja kinnitas neljapäeval, et ei alusta Lukašenkoga mingeid läbirääkimisi, aga peab vaid tehnilisi kõnelusi humanitaarabi andmiseks piiril.