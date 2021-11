Ratas: mina ei mõista Merkelit Lukašenkole tehtud kõne eest hukka

"Mina ei mõista Saksamaa kantslerit selles mõttes hukka. Jutt oli ju väga tehnilistest küsimustest, mida ta täna on ka partneritele öelnud, et millest oli juttu. Peamiselt sellest, et kuidas nendele inimestele humanitaarabi pakkuda.

"Selge on see, et mingisuguseid läbirääkimisi sellisel hetkel, kui meil ei ole tegemist millegi muu kui hübriidrünnakuga, ei saa olla," lisas ta.

"Ja täna me võime juba öelda, et see on meie tagahoovis. Nagu me näeme, siis valitsus on samuti otsused teinud. Lisaõppe kogunemise näol, et olla valmis, et anda selge ja kindel sõnum Eesti elanikele, et meie kaitsevägi, meie politsei- ja piirivalveamet on vastavad sammud teinud juba preventatiivselt ette," rääkis Ratas.

Saatejuht Mirko Ojakivi küsis, mida see Merkeli kõne räägib Euroopa Liidu ühtsuse kohta.

"Kui me vaatame, kuidas on Euroopa Liit Valgevene suunal sanktsioonidega tegutsenud, siis mulle meenub eelmise aasta suve lõpp. Me mitmel korral Balti riikidega ütlesime, et me tegelikult soovime kiiremat tegutsemist, seda ei tulnud. See võttis toona aega paar kuud. Ma mäletan, et ma tegin oma ametikaaslastele ettepaneku, et minna ja toetada Valgevene elanikke, Valgevene ühiskonda, neid, kes soovisid režiimi kukutada. Meid ei lubatud siis riiki sisse ja järgnevad sammud Euroopa Liidu tasandil, kui me räägime sanktsioonipoliitikast, tulid juba palju kiiremini ja see on kindlasti hea," vastas Ratas.

Ojakivi küsis Rataselt kommentaari ka endise peaministri ja pikaaegse Reformierakonna juhi Andrus Ansipi kriitikale Kaja Kallase suunas, tuues välja sealt kõrvalt ka kriitika valitsusele. "Kriitika on valitsuse aadressil, et valitsuse juhtimisel on Eesti poole aasta jooksul kaks korda koroonameister nii nakatunute arvu kui ka haiglakoormuse mõttes," ütles Ojakivi.

"Las need Ansipid, Kallased ja Michalid poksivad seal oma ringis. Fakt on ju see, et me oleme viimase poole aasta jooksul kaks korda olnud maailma tipus. Aga küsimus ei ole selles faktis, küsimus on selles, et mis see on kaasa toonud. See on toonud kaasa sadade inimeste surma, väga paljude inimeste haigestumise, raske tervenemise kulgemise. See on olnud see hind. Ja see hind on olnud liiga ränk," kommenteeris Ratas.

Rääkides Tallinna koalitsioonist Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vahel, ütles Ratas, et Keskerakonnal on sotsiaaldemokraatidega palju ühiseid seisukohti ja suutmatus valida oma inimesi linna ametikohtadele teda sotside otsustuskindluses kahtlema ei pannud.

Vastates küsimusele, kas sotside koalitsiooni võtmine oli taktikaline samm hoidmaks sotse riigikogu valimisteni pildis ja turgutada nende reitingut, vastas Ratas, et selline skeem ei ole jätkusuutlik.

"Siin on ainult üks plaan. Järgmised neli aastat seista selle eest, et Tallinna linn areneks edasi ja seista linna elanike eest. Sellised jänesehaaki meenutavad teooriad poliitikas väga kaugele ei vii," ütles Ratas.