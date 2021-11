Guardiani küsitlus: toetus populismile on Euroopas vähenenud

Jutud tavaliste inimeste vastuhakust eliidile on aidanud Euroopa populistlikel poliitikutel kasvatada oma toetust mõne aasta taguselt keskmiselt 7 protsendilt 25 protsendile. Enam-vähem nii on see läinud ka Eestis.

Uuringufirma YouGov Cambridge'i keskuse värske küsitlus näitab, et ilmselt on tipp saavutatud ja inimeste usk populistide põhilistesse väidetesse on hakanud vähenema. Küsitlus viidi läbi augustis ja septembris 22 riigis. Euroopast osales kümme maad ja just Euroopas täheldati, et inimesed ei mõtle enam nii nagu varem.

Kolme aastaga on keskmiselt ligi 10 protsenti vähenenud nende hulk, kes elavad kaasa poliitikute sõnumile, et "meie riigis peab kõige tähtsamaks saama rahva tahe". 2019. aastal oli näiteks Poolas selle seisukoha toetajaid 80 protsenti, nüüd 65 protsenti. Ühendkuningriigis on selle seisukoha uskujate hulk vähenenud 66 protsendilt 56 ja Taanis 61 protsendilt 50 protsendile.

Väide, et "meie riik on jagunenud lihtrahvaks ja neid ära kasutavaks korrumpeerunud eliidiks", köitis kolm aastat tagasi näiteks Rootsis 42 protsendi valijate meeli, nüüdseks usub seda sõnumit 36 protsenti. Keskmiselt on selle mõtte pooldajate hulk langenud 57 protsendi pealt 47 protsendile ehk samuti kümnendiku võrra.

Ka usk sellesse, et "avalikkuse eest varjatakse paljusid asju isikliku kasu huvides", on märgatavalt vähenenud, kuigi mõnel pool usutakse seda endiselt, näiteks Hispaanias on sama meelt ligi 80 protsenti.

Uurijad märgivad, et Euroopa riikide seas paistab eraldi silma Taani, kus toetus populistlikele seisukohtadele on märgatavalt väiksem kui teistes küsitlusse kaasatud riikides. Näiteks nõustus vaid 8 protsenti Taani vastajatest, et poliitilised vaated näitavad, kas inimene on hea või halb, ning vaid 15 protsenti leiab, et nende riik on lõhestunud tavalisteks inimesteks ja rikutud eliidiks.

Analüütikud hoiatavad aga, et kuigi Euroopa valijad üldiselt on muutunud mõõdukamaks ja populistlikud sõnumid neid enam nii palju ei köida, on teatud väike, aga väga häälekas hulk valijatest muutunud tõenäoliselt veel radikaalsemaks ja nemad toetavad populiste veel tulihingelisemalt kui varem.