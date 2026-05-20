X!

Uuring: varaline ebavõrdsus pole Eestis aastatega suurenenud

Majandus
Peamine elukoht on Eesti perede kõige hinnalisem vara ning kodu omamine on meil sagedasem kui euroala riikides keskmiselt
Peamine elukoht on Eesti perede kõige hinnalisem vara ning kodu omamine on meil sagedasem kui euroala riikides keskmiselt Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Majandus

Varalist ebavõrdsust mõõtev Gini koefitsient on Eestis olnud aastate jooksul suhteliselt stabiilne ning sarnaneb euroala riikide keskmisega, selgub Eesti Panga ja statistikaameti uuringust, mis vaatles Eesti leibkondade finantskäitumist ja tarbimisharjumusi.

Eestis on leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringut praeguseks tehtud neljal korral: aastatel 2013, 2017, 2021 ja 2024. Nendest uuringutest on pikema trendina näha, et Eesti perede jõukus on aastate jooksul märgatavalt kasvanud.

Kui 2013. aastal oli keskmiselt jõukal leibkonnal ehk mediaanleibkonnal (pooltel peredel on rohkem vara ja pooltel peredel vähem) netovara 43 300 eurot, siis 2024. aastaks oli see väärtus suurenenud 103 300 euroni. Netovara leitakse, lahutades varade kogumahust kohustuste summa.

Eesti Pank arvutab uuringu käigus ka Gini koefitsienti, mis varieerub nullist üheni, kusjuures null tähistab täielikku võrdsust ja üks täielikku ebavõrdsust. Viimase, 2024. aasta uuringu kohaselt oli netovara Gini koefitsiendi väärtus Eestis 0,66, mis on sarnane euroala riikide keskmisega.

Eri tüüpi varasid eraldi vaadates on aga suured erinevused selles, kui ebavõrdselt nad jaotunud on, nendib Eesti Pank. Rikkaimale viiele protsendile leibkondadest kuulub 40 protsenti kogu netovarast.

Kõige võrdsemalt oli jaotunud peamise eluaseme väärtus, mille Gini koefitsient oli 0,47.

Kõige ebavõrdsemalt olid seevastu jaotunud ettevõtlusvarad, mille Gini koefitsient oli 0,91.

Koos Eesti perede jõukuse kasvuga on muutunud varade struktuur, mis sarnaneb nüüd rohkem euroala keskmisega. Perede finantsvarade hulgas on vähenenud pangahoiuste osakaal ning rohkem on muid finantsvarasid, nagu aktsiad ja investeerimisfondide osakud, mis teenivad pikas vaates suuremat tulu. Vähenenud on perede laenukoormus ja sellega koos ka finantsiline haavatavus.

Finantsvarade osakaal kasvas alates 2013. aastast ehk 11 aastaga kümnelt protsendilt 20 protsendile.

Eesti leibkondade laenukoormus on uuringu andmetel euroala keskmisest väiksem, seda nii sissetuleku kui ka varade tasemega võrreldes. Viimase kahe uuringulaine vahelisel perioodil laenukoormus vähenes. 2024. aastal moodustas keskmise laenukoormusega pere laenujääk 11 protsenti vara väärtusest ja laenumakse seitse protsenti kuisest brutosissetulekust. Laenukoormuse vähenemist nii sissetuleku kui ka varade tasemega võrreldes põhjustas peamiselt kiire tarbijahindade kasv.

Eesti perede laenukoormus on euroala keskmisest väiksem. Keskmisel Eesti perel ehk mediaanleibkonnal on likviidseid rahalisi vahendeid umbes kahe kuu brutotulu suuruses summas. Euroalal keskmiselt on peredel likviidset vara rohkem, umbes kolme kuu sissetuleku ulatuses.

Neid leibkondi, kellel oli pankadest raske laenu saada või kes ei saanud üldse laenu, oli Eestis 2024. aastal kaheksa protsenti elanikkonnast.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:30

Raadiouudised (20.05.2026 09:00:00)

09:19

Aivar Usk: kliimakriisi loojangu algus

09:06

Karol Metsa ja St. Pauli teed lähevad lahku

09:05

Uus-Meremaa valitsus püüab valimiste eel kärpida valitsemiskulusid

08:54

Kuuma ilma tõttu Narvas suurenenud vingugaasioht püsib

08:46

Toomas Kruusimägi: eestikeelsele õppele üleminek vajab selgust ja vastutust

08:41

Uuring: varaline ebavõrdsus pole Eestis aastatega suurenenud

08:18

Galerii: Marta Vaarik avas galeriis Artrovert näituse "1kõik"

08:15

Linnaloomad on julgemad ja jultunumad

08:15

Arsenal tuli üle paari aastakümne taas Inglismaa meistriks

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19.05

Eestis allatulistatud droon kukkus Põltsamaa vallas põllu äärde Uuendatud

19.05

Kunstnike liidult välja petetud raha oli mõeldud kunstnikupalkade maksmiseks Uuendatud

18.05

Kunstnike liidult peteti välja ligi 700 000 eurot

19.05

Sõja 1546. päev: Ukraina ründas naftarafineerimistehast Jaroslavlis Uuendatud

19.05

USA astus ÜRO julgeolekunõukogus Venemaa ees Balti riikide kaitseks välja

18.05

Venemaa kahekordistab Eestisse, Lätti ja Soome veetava kauba raudteetariife

19.05

Galerii: Tallinna Kompassi väljakule kavandatakse kõrghoonet

19.05

Otse kell 10: kunstnike liit ja politsei raha kadumisest liidu kontodelt

19.05

Michelini soovituse sai tänavu 43 Eesti restorani Uuendatud

19.05

Politsei pidas kinni kiirmoehiiglase Mango asutaja poja seoses isa surmaga

ilmateade

loe: sport

09:06

Karol Metsa ja St. Pauli teed lähevad lahku

08:15

Arsenal tuli üle paari aastakümne taas Inglismaa meistriks

19.05

Levadia peab noorte Balti liiga poolfinaali avamängu kodus

19.05

Õed Anette ja Lisette Mäelt tulid rannatennise ITF-i turniiril teiseks

loe: kultuur

08:18

Galerii: Marta Vaarik avas galeriis Artrovert näituse "1kõik"

19.05

New Yorgi Eesti Majas toimuv rahvusvaheline kunstimess Esther lõpetab senisel kujul tegevuse

19.05

Ektermann: kunstnike liidul pole plaanis riigilt lisatoetust paluda

19.05

Kai kinos linastub Soome dokfilm naiste kohtlemisest popmuusikas

loe: eeter

19.05

Võilillest saab limonaadi, hindbeh'i, krõbedaid snäkke ja valekappareid

19.05

Maasikakasvataja: inimesed 25-eurose kilohinna üle ei kurda

19.05

Psühholoog: tehisaru võib noortes tekitada emotsionaalset sõltuvust

19.05

Moldova ringhäälingujuht astus Eurovisiooni hääletuse tõttu tagasi

Raadiouudised

19.05

Venemaa tekitatud GPS häired levivad sadu kilomeetreid

19.05

Eesti Kunstnike Liidult peteti välja 700 000 eurot

19.05

Eestisse jõuab Venemaa raudteetasude tõttu vähem kaupa

19.05

Päevakaja (19.05.2026 18:00:00)

19.05

Venemaa loodab suurendada nafta ja gaasi müümist Hiinale

19.05

Hävitajad tulistasid keskpäeval Põltsamaal alla Eesti õhuruumi tunginud drooni

19.05

Raadiouudised (19.05.2026 15:00:00)

19.05

Kliimaministeerium katsetab merealadel nutipoide võrgustikku

19.05

Vahemerel hukkunud migrantide arv kasvab kiiresti

19.05

Raadiouudised (19.05.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo