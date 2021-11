Rinkēvičs: NATO-s on konsensus Balti riikide julgeoleku osas

Ta märkis, et NATO välisministrite kohtumine leiab aset täpselt 15 aastat pärast NATO tippkohtumist Riias 2006. aastal.

Ministri sõnul võib selles näha sümboolset žesti, et kõik NATO liikmed on võrdsed ja mingit erinevust "uute" ja "vanade" liikmesriikide vahel ei ole.

Rinkevics rõhutas, et NATO välisministrite kohtumise päevakava on mahukas ning see näitab ka, kui palju on viimase 15 aasta jooksul erinevad riskid kasvanud. Ministri sõnul on NATO ilmselt palju rohkem mures nii liikmesmaade kaitsmise kui ka laiemate globaalsete väljakutsete pärast, kui see oli 15 või 20 aastat tagasi.

Rinkevicsi meelest on tähelepanuväärne nii kohtumise toimumine NATO idatiival kui ka liitlaste sümboolne toetus Balti piirkonna julgeolekule.

"Vähem oluline pole ka fakt, et kuulume nende riikide hulka, kes kulutavad kaitsele üle 2 protsendi sisemajanduse koguproduktist," lisas ta.

Samuti tõi ta välja, et kuigi see pole NATO välisministrite kohtumise teema, on Läti jaoks oluline, et allianss pikendaks oma laiendatud kohalolekut Lätis 2023. aastani.

Rinkevics lisas, et Läti jaoks on väga oluline ka Ukraina ja Gruusia jätkuv toetamine, samuti alliansi võimalikult tihe koostöö Rootsi ja Soomega.