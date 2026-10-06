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Läti president andis Kulbergsile ülesande valitsuse moodustamiseks

Välismaa
Andris Kulbergs ja Edgars Rinkevics.
Andris Kulbergs ja Edgars Rinkevics. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Välismaa

Läti president Edgars Rinkevics usaldab uue valitsuse moodustamise senisele peaministrile ja valimiste võitjale Andris Kulbergsile. Kes saavad parteiühenduse Ühinenud Nimekiri koalitsioonikaaslasteks, pole veel teada.

President Edgars Rinkevics kohtus kahe päeva jooksul kõigi kuue parlamenti valitud poliitilise jõu esindajatega. Harva esinevas üksmeeles leiavad nad, et võimalus moodustada uut valitsust tuleb anda ajaloolise valimisvõidu saanud Andris Kulbergsile ja parteiühendusele Ühinenud Nimekiri, mida ta esindab.

Presidendi teisipäevane seisukoht jätab praegusele ja võimalikule tulevasele peaministrile rohkem aega läbi rääkida ja tegevuskava koostada.

"Lähtudes põhiseadusest ja valitsuse seadusest, ei saa ma täna allkirjastada vajalikku dokumenti. Vastavalt meie seadustele astub valitsus tagasi parlamendi uue koosseisu ees, mis koguneb 3. novembril. Alles seejärel saan vastavalt põhiseadusele nimetada peaministrikandidaadi. Kuid see ei takista mingilgi määral hakata vastavalt meie kokkuleppele ette valmistama uue valitsuse moodustamist," rääkis president Rinkevics.

Ometi - 41 mandaati 100-kohalises seimis võib küll olla palju, kuid ilma partneriteta enamusvalitsust siiski ei tee. Keerulisi otsuseid oleks lihtsam teha siis, kui koalitsioonikaaslasi on vähem. Koos Rahvuslaste Ühendusega saab napi ülekaalu parlamendis küll kätte, kuid Läti poliitilist kogemust arvestades ei pruugi parteiliidud neljaks aastaks täies koosseisus kokku jääda. Nii on võimalus kaasata ka Uus Ühtsus, kuid see läheb vastuollu muutusi soovinud valijate tahtega. Esimese Partei kunagistest oligarhist juht Ainars Šlesers leiab, et kõige kindlam oleks teha kahe võitja võimuliit, kuid Kulbergs pole Šlesersi idameelsuse tõttu nõus.

"See on unikaalne ajalooline võimalus teha riigi majapidamine korda. Poliitiliste kompromisside ja tülideta. Nii saame oma riigis korra majja. Sellist võimalust antakse väga harva. Ja me kahtlemata kasutame seda," ütles Andris Kulbergs.

Parlamendi uus koosseis peaks kogunema 3. novembril.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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