USA-s inimesi ramminud mees saab süüdistuse tahtlikus tapmises

Waukesha politseiülem Dan Thompson teatas, et auto juhtis on 39-aastane Darrell Brooks, kes on kinni peetud.

Thompsoni kinnitusel politsei ei jälitanud teda, kui ta oma punase maasturiga pühapäeval paraadile sõitis.

"Oleme kindlad, et ta tegutses üksi. Puuduvad tõendid selle kohta, et tegemist oli terrorirünnakuga," ütles Thompson.

Politsei andmetel oli kahtlustatav vahetult enne juhtumit kodukandis tülitsenud ja sealt enne korrakaitsjate saabumist lahkunud.

Uudisteagentuuri AFP teatel on teos kahtlustatavale mehele kahel viimasel aastal esitatud muu hulgas süüdistused teiste inimeste turvalisuse ohustamises ja tulirelvakuritegudes. Selle kuu alguses esitati mehele süüdistus perevägivallas.

Tuletõrjeülema Steven Howardi sõnul leidis vahejuhtum aset kell 16.30 õhtul kohaliku aja järgi ja selles sai surma viis inimest. Veel 48 inimest sai vigastada, kelle seas 18 last. Kuus last on kriitilises seisundis.

Videoülekandes Waukeshast võis näha, kuidas punane maastur kihutas läbi tõkete sõiduteele, kus paraad toimus.

Wisconsini rahandusjuhiks kandideeriv Angelito Tenorio ütles Milwaukee Journal Sentinelile, et jälgis koos perega paraadi, kui nad maasturit märkasid.

"Siis kuulsime kõva kolakat ja sõidukilt löögi saanud inimeste kõrvulukustavaid karjeid," ütles Tenorio.