Kallas ja Macron rääkisid Venemaa ja Valgevenega seonduvast

"Valgevene hübriidrünnak Euroopa Liidu ja NATO piirile oli kohtumise üks peateemasid," ütles Kallas, lisades, et see ei näita mingeid vaibumise märke. "Selline pikk vastasseis on Valgevene režiimi huvides, see aitab juhtida tähelepanu eemale jõhkratelt repressioonidelt ja inimõiguste rikkumistelt, mis Valgevenes jätkuvad," märkis Kallas.

Peaministri sõnul on Prantsusmaa selles küsimuses Eestiga "samal lehel". "Me peame olema ühtsed ja kindlasti uued tugevad sanktsioonid ja nende kohene jõustamine on võtmetähtsusega. Samuti peab jätkuma ka diplomaatiline surve nende lähteriikide suunas, kust need inimesed sinna tuuakse," rääkis Kallas.

Eesti valitsusjuht ütles, et kohtumisel oli palju juttu ka Venemaast.

"Macroni huvitas meie nägemus - kuidas meie tõlgendame Venemaa samme Ukraina piiri taga ja mis on meie suurimad hirmud Venemaaga seoses. Rääkisime ka palju ajaloost ja sellest, kuidas meie Venemaa tegevust hindame," kirjeldas Kallas.

Tema sõnul on Venemaa väga mures, et Ukraina ja teised EL-i Idapartnerlusriigid libisevad Lääne mõjusfääri, aga Moskva ei saa seda lubada. "Aga kui kaugele on Venemaa valmis minema, et seda ei juhtuks, on küsimus julgeolekust ja siin me vahetasimegi omavahel informatsiooni, mis on meil ja mis on neil," märkis Kallas.

Välispoliitilistest teemadest puudutati kohtumisel ka olukorda Saheli piirkonnas Aafrikas ja Eesti koostööd Prantsuse vägedega Malis.

"Ja loomulikult olin mina Prantsusmaale tänulik NATO õhuturbe missioonil osalemise eest Balti riikides. Ja samuti selle eest, et nad osalevad Eestis asuvas NATO lahingugrupis," lisas Kallas.

Lisaks olid päevakorral ka Prantsusmaa plaanid Euroopa Liidu eesistujana järgmise aasta esimeses pooles. "Tema fookus on nendel teemadel, mis ka Eestile on olulised: esiteks julgeolek, teiseks digiteemad ja kolmandaks kliima - ja nendest teemadest me ka rääkisime," ütles Kallas.

"Julgeoleku valdkonnas tuleb ka Euroopa kaitse-tippkohtumine, president Macron rääkis ka sellest, mis ta selle all täpselt mõtleb, milliseid samme kavatseb astuda. Digiteemades oli meil väga selge vaade, et Euroopa digitaalne ühisturg, ühised reeglid peavad toimima ja seal on Prantsusmaal väga suur ambitsioon," lisas peaminister.

Lisaks kohtumisele Prantsuse presidendi residentsis Elysée palees esines Kallas kolmapäeval Pariisis ka Prantsuse ettevõtete katuseorganisatsioonis MEDEF Eestist huvitatud ettevõtete esindajatele.