Eesti peab EL-i ja idapartnerlusriikide tippkohtumist edukaks

"See, et tippkohtumine esimest korda nelja aasta järel toimus on iseenesest juba positiivne. Kaks aastat koroonapandeemiat ja institutsionaalsed ümberkorraldused ei võimaldanud neli aastat kokku tulla, aga eilne kohtumine näitab, et see on ikkagi mõlemale poolele oluline. Kohtumine peaministrite-presidentide tasandil on selle parimaks väljenduseks," ütles välisministeeriumi idapartnerluse erivolitustega diplomaatilise esindaja Gert Antsu neljapäeval ERR-ile.

Tema sõnul saab rahul olla ka sellega, et 27 EL-i liimesriiki ja viis idapartnerluse maad – Valgevene praegune juhtkond on ennast programmist taandanud – kiitsid ühehäälselt heaks ühisavalduse. "See polegi nii iseenesestmõistetav arvestades partnerriikide erinevaid ambitsioone, kahe partneri vahel hiljuti peetud sõda ja ka Euroopa Liidu liikmesriikide erinevaid vaateid Idapartnerluse kaugemale tulevikule, eriti edukamate partnerriikide võimalusele saada kunagi Euroopa Liidu liikmeks," rõhutas Antsu.

Tema sõnul tunnustab ühisavaldus kolme assotsieerunud idapartnerlusriigi – Ukraina, Gruusia ja Moldova – omavahelist koostööd ja ka nende Euroopa-suunalisi püüdlusi, mis oli neile riikidele võtmeküsimuseks. "Seda võib vaadata ka tunnustusena nende reformidele," märkis Antsu.

Gert Antsu Autor/allikas: ERR

Tippkohtumine kiitis ka heaks Euroopa Liidu institutsioonide suvel esitatud programmdokumendi Idapartnerluse tuleviku kohta, selgitas Antsu. "Selle alapealkirjas sisalduvad märksõnad reformid, taastumine ja kerksus on ka partnerluse peamiseks sisuks järgnevatel aastatel. Euroopa Liit toetab idapartnerlusriikide reforme nii raha kui oskusteabega, samuti panustab Euroopa Liit ühenduste rajamisse idapartnerlusriikide ja Euroopa Liidu ning ka idapartnerlusriikide endi vahel," rääkis diplomaat.

Dokumendi ja tuleviku Idapartnerluse üheks sambaks on majanduse ja investeeringute kava, milles välja toodud eesmärgid ja suurprojektid võiks olla nähtavad üldsusele nii idapartnerlusriikides kui Euroopa Liidus ja teha seeläbi Idapartnerlust tavakodanikule käegakatsutavamaks, lisas Antsu.

Tippkohtumise ühisdeklaratsioonis lubab EL toetada idapartnerite majanduse arengut 2,3 miljardi euroga, mis koos täiendavate avalike ja erafondide investeeringutega võib ulatuda 17 miljardi euroni.

"Jätkuva Venemaa surve tingimustes idapartnerlusriikidele on oluline, et Euroopa Liit toetab idapartnerlusriikide kerksuse arendamist, sealhulgas võitlust küber- ja hübriidohtudega. Kerksuse sisaldumine poliitikadokumendi alapealkirjas on juba iseenesest positiivne areng idapartnerluspoliitika laiemas pildis," märkis Antsu.

Eestile sobib idapartnerite jätkuv integratsioon

Eesti vaates on oluline, et kõik osapooled olid ühel meelel idapartnerite jätkuvas integreerumises Euroopa Liidu siseturuga, ütles Antsu. Kaubavahetuse takistuste kaotamine on juba aidanud oluliselt suurendada idapartnerlusriikide eksporti Euroopa Liidu ja see protsess jätkub ka tulevikus.

"Jätkub ka idapartnerlusriikide kaasamine erinevatesse poliitikavaldkondadesse, näiteks digitaalsesse siseturgu – mobiilside rändlustariifide vähendamine, tulevikus loodetavasti digitaalallkirjade vastastikune tunnustamine – või energiapoliitikasse, sealhulgas ühenduste parandamine ja sünkroniseerimine Euroopa Liidu elektrivõrguga," rääkis Antsu.

Liikmesuse perspektiivist veel juttu ei ole

Küsimusele, kas toimus ka edasiliikumine mõne idapartneri võimalustes saada kunagi Euroopa Liidu liikmeks, vastas Antsu eitavalt.

"Tõepoolest saaks järgmine kvalitatiivne samm olla, et me räägiks nendest riikidest kui potentsiaalsetest Euroopa Liidu liikmekandidaatidest. Aga siin ei toimunud arengut, sest välispoliitika laiemalt, idapartnerluspoliitika kaasa arvatud, põhineb Euroopa Liidus ühehäälsusel. Kõik liikmesriigid peavad olema arengutega nõus ja meil on piisavalt suur osa Euroopa Liidust, kes näeb ka tulevikus suhet idapartnerlusriikidega kui suhet partnerite ja naabritega," selgitas Antsu.

Isegi kui need riigid lähenevad Euroopa Liidule ja osalevad järjest rohkem siseturus, siis sellegipoolest peaks see paljude EL-i maade hinnangul jääma vaid naabritevaheliseks koostööks ega peaks olema mingisugune ettevalmistus tuleviku liitumiseks.

"Eesti loomulikult leiab, et nendele riikidele, kui nad ikkagi edukalt ennast reformivad, peab olema šanss saada tulevikus Euroopa Liidu liikmeks. Aga täna ei olnud see vaidluse koht. Need riigid jätkavad oma reforme ja mida edukamalt nad seda teevad, seda raskem saab olema nendele ei ütlemine tulevikus," märkis Antsu.

Valgevene eemal, Aserbaidžaan ja Armeenia ühe laua taga

Rääkides Valgevene eemalejäämisest seekordsest tippkohtumisest tõdes Antsu, et Aleksandr Lukašenko režiim on ennast ise taandanud Idapartnerluse koostööst.

"See on ka igati loogiline, et riik, mis represseerib oma kodanikke sellises mahus, kus on niivõrd palju poliitvange ja inimesi pannakse sisuliselt mitte millegi eest väga pikkadeks aastateks vangi, [jääb kõrvale]," ütles Antsu. "Kui me räägime sellest, et Idapartnerlus peaks põhinema ühistel väärtustel, siis Valgevene võimudega selgelt me ju mingisuguseid väärtusi jaga. Ja tippkohtumine oli formaadis 27 + 5 ja lähemas tulevikus, kuniks Valgevenes ei toimu mingisuguseid demokraatlikke muudatusi, idapartnerlus sellesse formaati ka jääb," lisas ta.

"Aga see, et Armeenia ja Aserbaidžaan olid kohal ühe laua taga, on iseenesest positiivne fakt. Kaks riiki, mis omavahel alles hiljuti sõdisid ja pinged endiselt jätkuvad, on üldse ühe laua taga on, on positiivne märk," tõdes Antsu.

See annab tunnistust, et Euroopa Liit on neile riikidele oluline partner, märkis Eesti diplomaat.