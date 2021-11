Balti rahvasaadikud kohtuvad Leedu-Hiina tüli taustal Taiwani juhtidega

Kümme parlamendisaadikut kolmest Balti riigist külastavad uudisteväljaande Taiwan News andmeil 2.-3. detsembrini Taiwani pealinnas Taipeis toimuvat demokraatia-alast Avatud Parlamendi Foorumit.

Riigikogust külastavad Taiwanit reformierakondlased Jüri Jaanson ja Madis Milling, kes on mõlemad riigikogus ka Eesti-Taiwani sõprusrühma liikmed.

Sõprusrühma esimees Jüri Jaanson ütles, et muuhulgas kohtutakse saareriigi presidendi Tsai Ing-weni ja peaministri Su Tseng-changiga. Foorumil allkirjastatakse tema sõnul ka Baltimaade Taiwani sõprusrühmade ühine avaldus demokraatia toetuseks.

Hiina, mis peab Taiwani oma lahkulöönud provintsiks, viis eelmise nädala lõpus diplomaatilised suhted Leeduga madalamale tasemele, kuna Vilnius lubas avada Leedus Taiwani esinduse. Hiina Rahvavabariigi välisministeerium ütles, et Leedu samm on õõnestanud Hiina territoriaalset terviklikkust ning lõi halva rahvusvahelise pretsedendi.

Taiwani esindus on sisuliselt saatkond, aga tavaliselt nimetatakse neid Taipei majandus- ja kultuuribüroodeks, et Hiinat mitte ärritada. Ametlikult järgib ka Leedu siiski ühe Hiina poliitikat ega ei tunnusta saareriiki iseseisvana.

Jüri Jaanson sõnas, et oma majandus- ja kultuuribüroo võiks Taiwanil ka Eestis olla.

"Meie kaubavahetusmaht on umbes 50 miljonit eurot, Taiwan on väga eesrindlik riik, meil on palju sealt õppida. Väga palju ka näiteks põllumajanduslikud suhted on meil nendega jäänud selliste bürokraatlike takistuste taha. Aga ma arvan küll, et vastastikuste investeeringute maht võiks suureneda ja selles suunas me tööd teeme. Samuti me oleme loomulikult ka väga huvitatud sellest, et Taiwan võiks ka meile siin oma kultuuri ja majanduse esinduse rajada. Selles suhtes jälgime huviga, kuidas neil Leedus läheb," sõnas reformierakondlane Jaanson.

Jaanson ei osanud öelda, kas nii nagu Leedus, peaks ka Eestis esinduse avama Taipei asemel Taiwani nime alt. Ta ütles vaid, et Taiwan on piirkond, mida peaks toetama ning millega kindlasti peaks suhteid veelgi arendama. Need suhteid ei saa tema sõnul olla aga poliitilised ning siin peaks Eesti järgima Euroopa Liidus kokku lepitud ühe Hiina poliitikat.