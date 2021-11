Jüris: Hiinal pole võimalik Leedut karistada

Välispoliitika instituudi teadur Frank Jüris rääkis "Välisilmas", et kuigi palju on räägitud sellest, et Hiinat ei tohiks ärritada, sest ta karistab, siis ei ole Pekingil kuigivõrd võimalusi Leedu karistamiseks seoses Taiwani esinduse avamisega Vilniuses.

Hiina parteiladvikusse kuuluvale tegelasele ahistamissüüdistuse esitanud ja seepeale avalikkuse eest kadunuks jäänud tipptennisist Peng Shuai ilmus hiljuti välja. Teda näidati sõpradega kohtumas ja Rahvusvahelise Olümpiakomitee presidendiga videosilla vahendusel rääkimas.

"See ei ole diplomaatiline küsimus. Nagu olete ehk märganud, osales ta hiljuti avalikul üritusel ja pidas videokõne ROK-i presidendi Bachiga. Loodame, et teatud inimesed lõpetavad pahatahtliku pealekargamise ja isegi asja politiseerimise," ütles Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Zhao Lijian.

Naiste tenniseliidu WTA juhi sõnul ollakse Peng Shuai saatuse pärast endiselt väga mures, kuna meilid, mis temalt on saadud, näivad olevat manipuleeritud.



"Peng Shui juhtumi puhul on huvitav, kuidas Hiina propagandamasin on seda diskursust üritanud suunata endale sobivas suunas. Mitte küll andes sõna Peng Shuile, et ta saaks ise oma sõnadega rääkida, mis temaga juhtunud on ja mis tema olukord on. Selle asemel on Hiina riigimeedia töötajad kõnelenud tema eest, kasutades selleks lääne sotsiaalmeedia platvormi Twitter, samas kui Hiinas Peng Shuai kohta pole midagi. Hiina internetiavarustest on Peng Shui täielikult kadunud," selgitas Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse Eesti Välispoliitika Instituudi teadur Frank Jüris "Välisilmale".

Teise suure teemana ripub olümpiamängude rahusõnumi kohal võimalus, et Hiina võib ära kasutada poliitilistest avantüüridest ja kiiretest muutustest tulvil õhkkonda maailmas, et rünnata Taiwani. Näiteks samal ajal, kui Venemaa ründab Ukrainat.

"Miks Hiina on pigem varem võimeline Taiwani ründama ja sõjaliselt okupeerima kui hiljem, sellel on taaskord oma suur roll Venemaal. Venemaa on müümas oma kõrgtehnoloogilist sõjavarustust, mis raskendab USA ja tema liitlaste abi sõja korral Taiwanile. Selleks on hävitajad SU 35, raketikompleks S-400," rääkis Jüris.

Taiwani võimudele saabus möödunud neljapäeval toetust avaldama grupp USA kongressiliikmeid. Tõelise tegijana on aga välispoliitikataevasse tõusnud Leedu, kes avas Vilniuses Taiwani esinduse.

"Leedu provokatsiooni taga on näha kellegi julgustamist, manipuleerimist ja planeerimist, mida näeb väga selgelt ka rahvusvaheline üldsus. Tahan rõhutada, et Leedu on vastutasuks oma laenude eest otsustanud kahjustada Hiina suveräänsust. Selline tehing on ebamoraalne ja ohtlik," ütles Hiina välisministeeriumi pressiesindaja.

"Nii palju on räägitud sellest, et Hiinat ei tohi torkida, et Hiina karistab. No mida on Leedul reaalselt kaotada? Hiina puhul täidab see kahte eesmärki. Et hirmutada, et hirmutada teisi kuulekusele. Ja kui me mõtleme otseste majandussuhete peale, siis enamuse Ida-Euroopa riikide jaoks Hiina ei ole oluline majanduslik partner. Hoolimata sellest, et me oleme ligi kümnendi lootnud Hiina turule pääseda 16+1 formaadi raames. Leedu eksport Hiina möödunud aastal kogu ekspordist oli 1,1 protsenti, Eestil 1,7 protsenti," kommenteeris Jüris.

"Ega väga karistada ei saagi, sest majandussuhted on üsna väikesed, ei ole väga võimalik suurte sanktsioonidega meid survestada," lisas ta.

Kevadel teatasid Hiina ja Venemaa välisministrid, et kahel riigil on plaan moodustada ühisrinne, millega seista vastu lääneriikide sanktsioonidele. Viimaste arengute valguses on Hiina ja Venemaa üha enam ühte paati surutud. Kuulda on üha enam nende sõjalistest ühisõppustest.

"Kindlasti ei ole kumbki osapool huvitatud teise eest sõdu pidama, ei Taiwanil, ei Ukrainas, ei kusagil mujal. Ma pigem arvan, et nad kasutavad üksteist kui instrumente oma huvide eest seismiseks," sõnas Jüris.

USA presidendi Joe Bideni eestvedamisel toimub 9. ja 10. detsembril demokraatlike riikide virtuaalne tippkohtumine vastukaaluks autoritaarsete režiimide võidukäigule maailmas. Venemaad ja Hiinat kohtumisele kutsutud ei ole. Küll aga on osavõtjate nimekirjas Taiwan. Moskvast ja Pekingist saabus selle peale ühiselt kirjutatud avaldus, milles süüdistatakse USA-d uute eraldusjoonte loomises.



"Härra Peskovil (Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov - toim.) on õigus. Demokraatia versus autoritaarsus eraldusjoone loomine ainult õhutab ideoloogilist vastasseisu, mis on demokraatia täielik moonutamine ja solvamine," ütles Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Zhao Lijian.

Lisaks Venemaale ja Hiinale ei ole demokraatia tippkohtumisele kutsutud ka Ungarit ja Türgit.