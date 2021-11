Hiina saatkond Leedus peatas konsulaarteenused

Saatkond kirjutas oma veebilehel, et teenused on tehnilistel põhjustel teadmata ajani peatatud, vahendas Reuters.

Alles möödunud pühapäeval teatas Hiina, et viis oma diplomaatilised suhted Leeduga madalamale tasemele. Seda tehti, kuna Vilnius lubas avada Leedus Taiwani esinduse.

Hiina välisministeerium ütles pühapäevases avalduses, et Leedu on eiranud Hiina valitsuse seisukohta, jätnud tähelepanuta kahepoolsed suhted ning ignoreerinud rahvusvahelise suhtluse põhimõtteid. Hiina kutsus Leedut üles oma viga võimalikult kiiresti parandama.

Hiina ja Leedu suhted pingestusid juulis, kui Leedu andis Taiwanile loa avada esindus Taiwani nime all. Taiwani esindus on sisuliselt saatkond, aga tavaliselt nimetatakse neid Taipei majandus- ja kultuuribüroodeks, et Hiinat mitte ärritada.

Ainult 15 riigil on Taiwaniga diplomaatilised suhted.