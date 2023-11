Eesti lubab Taiwanil Tallinnas oma esinduse avada

"Nii nagu paljud teised Euroopa Liidu riigid, on ka Eesti valmis aktsepteerima Taipei mittediplomaatilise majandus- või kultuuriesinduse loomist, et vastavaid suhteid edendada," ütles välisminister Margus Tsahkna oma kirjalikus kommentaaris pärast neljapäeval valitsuses toimunud Hiina-poliitika regulaarset ülevaatamist. Taipei on Taiwani pealinn ning selle majandus- ja kultuuriesindused avatakse sageli Taipei esinduse nime all.

"Eesti ei tunnusta Taiwanit riigina. Ühe Hiina poliitika raames ei arenda me Taiwaniga poliitilisi suhteid," rõhutas Tsahkna. "Samas peame me oluliseks Taiwaniga suhete elavdamist majanduses, hariduses, kultuuris, kodanikuühiskonnaorganisatsioonide vahelises suhtluses ja muudes sellistes valdkondades."

"Toetame ka Taiwani osalemist rahvusvahelises elus valdkondades, kus see on üleilmsetes huvides, nagu pandeemiavastane võitlus ja Taiwani osalus Maailma Terviseassambleel. Selliste suhete elavdamine Taiwaniga ei ole vastuolus ühe Hiina poliitikaga," jätkas Eesti välisminister.

Eesti lähtub ühe Hiina poliitikast

Tsahkna sõnul püüdleb Eesti suhetes Hiinaga Euroopa Liidu ühtse poliitika poole ning võimalikult laialdase koostöö arendamist teiste samameelsete partnerite, eelkõige Atlandi-üleste liitlastega. "Mida ühtsemad me Hiina-poliitikas oleme, seda kasulikum kõigile demokraatlikele riikidele," rõhutas ta.

"Nagu Euroopa Liiduna deklareerinud oleme, on Hiina meie jaoks ühtviisi nii partner, konkurent kui rivaal. Kõiki neid aspekte tuleb ka meie Hiina-poliitikas arvesse võtta," jätkas välisminister. "Peame oluliseks konstruktiivset suhet Pekingiga, muu hulgas selleks, et tegeleda erinevate globaalsete ja regionaalsete probleemidega, ning et lahendada erimeelsusi rahumeelsel teel. Näiteks on oluline, et Hiina ei toetaks Venemaa agressiooni ja juhinduks reeglitel põhineva maailmakorra põhimõtetest. Seda oma suhtluses ka pidevalt rõhutame."

"Arusaadavalt on meie jaoks oluline kaitsta ka meie põhiväärtusi, sealhulgas demokraatiat ja inimõigusi. Rõhutame seda igal kohtumisel Hiina esindajatele," kinnitas Tsahkna.

Eesti võimud Taiwani välisministriga ei kohtu

Tsahkna rõhutas oma kommentaaris ka, et valitsusliikmed ei kavatse kohtuda järgmisel nädalal Eestit külastava Taiwani välisministri Joseph Wu'ga.

"Oleme teadlikud, et 8. novembril osaleb Eestis Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse korraldatud üritusel Joseph Wu. Wu ei viibi Eestis valitsuse ega selle liikmete kutsel ning kuna meil Taiwaniga poliitilisi suhteid ei ole, siis Vabariigi Valitsuse liikmed temaga ei kohtu," teatas Eesti välisminister.

"Samas ei näe me midagi taunitavat selles, et Wu Eestit külastab. Demokraatlikus riigis on Eesti kodanikel õigus ja vabadus kõigiga kohtuda, ühiseid arutelusid korraldada ja ka koostööd edendada, kuni see ei riku Eestis kehtivaid seadusi," lisas Tsahkna.

"Rahvusvahelise julgeoleku ja stabiilsuse jaoks on kriitilise tähtsusega, et Taiwani väina ümbritsevad erimeelsused püsiksid rahumeelsetes raamides. Eesti rõhutab seda põhimõtet läbivalt ja järjekindlalt," ütles minister.

Taiwan avas 2021. aasta sügisel oma esinduse Vilniuses, mistõttu Leedu sattus Hiina tugeva surve alla ning Leedu president Gitanas Nauseda soovitas muuta Vilniuses avatud Taiwani esinduse nime Taipei esinduseks.