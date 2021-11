USA saatis mereväe hävitaja Ukraina ranniku suunas

"USS Arleigh Burke (DDG 51) alustas liikumist põhja suunas Mustale merele tegutsemaks koostöös meie NATO liitlaste ja partneritega regioonis," öeldakse USA Kuuenda Laevastiku teates.

USS Arleigh Burke on juhitavate rakettidega varustatud 155 meetri pikkune mereväe hävitaja, mis suudab anda Tomahawk-rakettidega strateegilisi lööke maismaal, on varustatud lennukite- ja raketivastase õhutõrjesüsteemiga, allveelaevatõrje võimekusega radarite ja muude relvasüsteemidega. Laeva relvastuses on üle 90 erineva raketi.

Arleigh Burke'i järgi on nimetatud USA-s terve mereväe laevade klass ning praeguseks on neid Ameerika Ühendriikide relvastuses üle 60.

Sama laev käis tänavu septembris ka Tallinnas.

Ukraina ja lääneriikide andmeil on Venemaa koondamas Ukraina idapiirile suuri väekoondisi ning peetakse võimalikuks, et Moskva võib valmistuda Ukraina laiaulatuslikuks ründamiseks. USA ning mitmed teised NATO liikmesriigid on hoiatanud Venemaad selliste plaanide käivitamise eest.

Venemaa julgeolekunõukogu asejuht Aleksandr Grebenkin süüdistas hiljuti NATO-t sõjalise aktiivsuse suurendamises: "Viimasel ajal oleme NATO riikide sõjalise aktiivsuse märkimisväärse kasvu tunnistajaks Musta mere ja Aasovi mere basseinis, läänesuunal ja Arktikas. Sellega seoses ei vähene oht meie piiriäärses ruumis, mis on seotud võimalike sõjalise konflikti või piiri-intsidentide puhkemisega," vahendas Interfax Grebenkini sõnu.