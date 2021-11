ERR Kiievis | Politoloog: oligarh peab poliit- ja infosõda Zelenski vastu

Eelmisel reedel jagas Volodõmõr Zelenski ajakirjanikele tähtsat infot. "Praegu ma saan öelda, et meil on mitte ainult agentuuri info, vaid ka kõnesalvestused, kus Ukraina esindajad arutavad, ütleme nii, Venemaa esindajatega Rinat Ahmetovi osalust riigipöördes Ukrainas, et sellesse panustatakse miljard dollarit jne," sõnas ta.

Rinat Ahmetov on Ukraina rikkaim oligarh, tema varandust hinnatakse kümnele miljardile dollarile. Oma Facebooki kontol eitas ta kõiki süüdistusi riigipöörde rahastamises ja nimetas presidenti valetajaks. Samal ajal kritiseerivad Ahmetovile kuuluvad telekanalid president Zelenskit pidevalt.

"Rinat Ahmetov peab juba kaks kuud poliit- ja infosõda Zelenski vastu. See on pretsedenditu olukord, kui kõige rikkam oligarh alustab poliit- ja infosõda ametis oleva presidendi vastu. Varem midagi taolist ei olnud. See on seotud Zelenski

pretsedenditu oligarhide-vastase poliitikaga, sealhulgas ka seadusandluse tasandil," kommenteeris Penta poliitiliste uuringute keskuse juht Vladimir Fesenko.

"Aktuaalne kaamera" uuris, kuidas suhtub Ukraina ühiskond presidendi ja oligarhi sõtta.

"Ma ei arva, et Ahmetovi toeks tulevad inimesed Maidanile, samuti Zelenski toeks mitte. See ei ole probleem inimeste jaoks just riigipöörde mõttes. Kuid oligarhide-vastase võitluse kontekstis võib see teema küll aktuaalne olla, aga mitte keegi ei võta seda riigipöördena," selgitas Razumkovi keskuse sotsioloogiateenistuse juht Andrei Bõtšenko.

Kolmapäeval toimub Kiievis järjekordne protestimeeleavaldus president Zelenski vastu.

"Pole mõtet oodata sõjaolukorda, vägede viimist Kiievisse jne. Midagi taolist ei tule. Tuleb protestimeeleavaldus, mis on Kiievi jaoks tavapärane. Need meeleavaldused toimuvad iga paari kuu tagant ja ma ei usu, et seda massiliselt toetatakse," ütles Fesenko.

Kiievi tänavatel ei ole mingit märki sellest, et juba kolmapäeval võiks seal toimuda riigipööre.