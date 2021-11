Koolidirektorid hakkavad vastutama puhvetite toiduvaliku eest

Riigikogus jõuab esimesele lugemisele uus rahvatervishoiu seaduseelnõu, mida on ette valmistatud ligi kümme aastat. Kuigi paljud nõuded või põhimõtted on juba praegu soovitatavad, ei ole neil seni olnud seaduse sundi taga, mistõttu pole need täitnud oma eesmärki.

Näiteks selgus, et ehkki koolipuhvetites peaks juba praegu pakutama tervislikku toiduvalikut, laiutavad lettidel endiselt maiustused, rasvased snäkid, karastusjoogid jms. Nüüd on sotsiaalministeeriumil plaan olukorda konkreetsemalt muuta. Seetõttu paneb seaduseelnõu vastutuse puhvetite ja müügiautomaatide tervisliku toiduvaliku eest koolidirektoritele.

"Juhend on seni olnud soovituslik, milline see toit võiks olla. Edaspidi peaks koolidirektor seda ka ise jälgima, mida lastele pakutakse," selgitas tervise- ja tööminister Tanel Kiik ERR-ile. "Direktorile tuleb juurde uus ülesanne nõuete ja piirangutega, ta peab arvestama riiklikku juhist, mis on juba olemas. Kooli hoolekogu saab enne ka arvamust avaldada. Abstraktsemalt on koolipidajal võimalik tagada, et koolis soodustataks tervislikku toitlustamist."

Nii peaksid saiakesed, friikartulid, magusad smuutid ja limonaad koolipuhvetites ajalukku jääma, tuues asemele pudru, võileivad, keedumunad, keefiri, kama, pähklid ja puuviljad. Juhendi koolis müügiks sobivatest toitudest töötas välja tervise arengu instituut (TAI).

Kiik ei nõustu, et tasuta pakutavat koolitoitu samuti tervislikult valmistada ei saaks.

"Saad seda, mida tellid," ütleb ta koolide toitlustushangete tulemuste kohta. "Hea tahtmise korral saab ka praegu tervislikku menüüd pakkuda. Kohalik omavalitsus või riik kooli pidajana peavad koostööd tegema kooli juhtkonnaga, et pakkuda lastele parimat võimalikku toitu nii toiduvaheaegadel kui ka ostetaval viisil. Noorte ja laste toitumine ja liikumine on praegu kõike muud kui tervislik. Lapsed ei liigu piisavalt ei koolis ega ka kooliväliselt, ka toitumine on viinud suure ülekaalulisuse tõusuni."

Samuti on kohustatud tervislikku toitu pakkuma hooldekodud ja vanglad.

Seaduseelnõu läheb esimesele lugemisele järgmise aasta 12. jaanuaril.