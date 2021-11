Aastavahetuspidude korraldamine jääb ettevõtjate jaoks viimasele minutile

Tallinnas plaanitakse aastavahetust ka sel aastal Reidi teel ilutulestikuga vastu võtta, ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm. Tema sõnul ollakse valmistunud nii, et aastavahetust võetakse vastu ikka südaööl.

"Kuna meil ei ole suurt kontserti, on ainult ilutulestik, siis oleme valmis vastavalt korraldustele tegema muudatusi ja olema hästi paindlikud," lausus Haukanõmm.

Peaminister Kallas ütles, et pühadeperiood on ettevõtetele teenimise aeg ning kohe kui võimalik, võetakse praegune ajaline piirang maha. Jätkuvalt jäävad püsima vaktsiinitõendi kohustus ja sündmustel osalejate piirarvud.

"Kui me liigume kollasele tasemele, siis saab kella 23 piirangu ära kaotada ja terviseameti hinnangul liigub Eesti kollasele riskitasemele selle nädala lõpus või järgmise nädala alguses," lausus Kallas.

Kuigi Tallinna kesklinna uue aasta pidustustele annaks see rohelise tule, on ka neid ettevõtteid, kelle projektid nõuaks pikemat ettevalmistust.

"Nüüd enam seda karavani ei pööra – meie teeme pigem suuremaid üritusi, kus inimeste arvu võib sadadega arvestada, need otsused on vaja langetada kaks-kolm kuud varem," ütles agentuuri Orangetime projektijuht Inge Tõruke.

"Kui me teeme üritust, siis projektijuhi alluvuses võib olla sadakond töötajat: catering, artistid, tehniline personal. Kogu see sektor on ju tegelikult väga õhukesel jääl," nentis Tõruke.

Orangetime korraldab ettevõtetele üritusi. Selliseid agentuure on Eestis kümmekond.

Ka hotellid peavad aastavahetuspidudeks programmi koostama, personali juurde palkama ja tehnikat hankima. Viru hotelli tegevjuht Sari Sopanen ütles, et aega muudatusteks on vähe.

"Üks asi on, et meie teeme ettevalmistusi, aga teine küsimus on see, et kuidas inimestele jõuab kohale, et mida meil on pakkuda. Turundamise jaoks on ka vaja aega," ütles Sopanen.

Sopaneni sõnul oleks viimane aeg reeglite muutmiseks paar nädalat enne üritust.