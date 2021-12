Valitsus lubab aastavahetuseks leevendusi

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) ütles, et valitsus kavatseb aastavahetuseks leevendada piirangut, et meelelahutuses peavad üritused lõppema kell 23.

"Igal juhul pühade perioodiks, aastavahetuse perioodiks need leevendused tulevad," ütles Kiik valitsuse pressikonverentsil.

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles eelmisel nädalal, et kui koroonaolukord jõuab Eestis kollasele riskitasemele, saab valitsus meelelahutuse ajalise piirangu kaotada. Mõni päev hiljem jõudiski Eesti kollasele tasemele, ent maailmas hakkas levima ka koroonaviiruse uus tüvi.

"Tõepoolest selline lubadus on antud ja teisipäeval me seda ka arutasime. Kahjuks on vahepeal tulnud omikroni tüvi. Täna arutasime ka ja leppisime kokku teadusnõukojaga, et esmaspäevaks tulevad nad nii palju kui vähegi võimalik selle seisukohaga valitsusse, et mis selle omikroni tüve osas peaks kartma või mitte kartma. Peale seda me saaksime teha selle otsuse selle 23 piirangu osas ära. Siht on järgmise nädala alguses see otsus ära teha," rääkis Kallas neljapäeval.

Kiik rõhutas, et vaatamata võimalikele leevendustele jääb kindlasti kehtima vaktsineerimispassi nõue.

Kallas: meeleavaldused ei pane meid korraldusi muutma

Kaja Kallas kommenteeris ka neljapäeval Stenbocki maja ees toimunud koroonapiirangute vastaste meeleavaldust ja ütles, et meeleavaldused ei pane valitsust korraldusi muutma.

Teisipäeval tegi terviseamet OÜ-le MEM Kohvikud ettekirjutuse Vana-Kalamaja tänaval asuva toitlustuskoha sulgemiseks, sest ettevõte eiras korduvalt valitsuse korraldusega kehtestatud kontrollinõudeid. Seoses kohviku sulgemisega kogunes sama päeva õhtul kohviku kõrvale sadakond inimest, kes kohviku sulgemise vastu meelt avaldasid.

Meeleavalduse käigus korda hoidnud politseinikud sattusid aga protestijate verbaalsete rünnakute ohvriks. Politseinikke sõimati, samuti uuriti välja politseinike nimed ning rünnati neid solvangutega ka isiklikult.

Kaja Kallase sõnul teeb politsei lihtsalt oma tööd ja tegemist on riigi usaldusväärsuse küsimusega. "Igasugused solvangud ja provokatsioonid politsei ja terviseameti töötajate suunal väga häirivad. Politsei olnud väga mõistev, väga rahulik, väga leebe ja politsei ja leebe," sõnas Kallas.

"Kui on reeglid kehtestatud, siis tuleb täita nende reeglite tagamine. Ei ole mingit põhjust oma viha politsei või terviseameti ametnike peale välja valada," lisas ta.

Kallas rääkis EKRE-le viidates, et poliitilistest jõududest on vastutustundetu kutsuda inimesi üles reegleid rikkuma ja oodata seda, et keegi saab viga.

"Need meeleavaldused ei pane meid neid korraldusi muutma, ainuke asi, mis paneb meid korraldusi muutma, on see, et viirus levib vähem ja nakatumist on vähem," sõnas Kallas.