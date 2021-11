Belgias tuvastati esimene uue viirusevariandiga nakatumise juhtum

"Meil on juhtum, mis on nüüd kinnitust leidnud. See variant on B.1.1.529, mis esmalt avastati Aafrika lõunaosas," ütles tervishoiuminister Frank Vandenbroucke.

"Nakatunu andis positiivse proovi 22. novembril ja ei ole varem COVID-19 põdenud," lisas minister.

Belgia juhtiv viroloog Marc Van Ranst teatas, et nakatunu naasis 11. novembril Egiptusest.

"Tuleb korrata, et see on kahtlustäratav variant, me ei tea, kas see on väga ohtlik variant."

Samas lisas Marc Van Ranst , et ettevaatusabinõuna peatatakse lennud Aafrika lõunaosast.

"See on täielik ettevaatus, aga mitte paanika. Olukorda hindab Belgia COVID-19 rakkerühm," ütles.