Suurbritannia kehtestab reisikeelu kuuele Aafrika riigile

Suurbritannia teatas neljapäeval, et keelab ajutiselt reisimise kuuest Lõuna-Aafrika riigist pärast seda, kui regioonis avastati uus koroonaviiruse variant. Samasugusest otsusest teatas ka Iisrael.

Tervishoiuminister Sajid Javid ütles, et peatatakse kõik lennud Lõuna-Aafrika Vabariigist, Namiibiast, Lesothost, Svaasimaalt, Zimbabwest ja Botswanast.

Javidi sõnul on võimalik, et uus variant on veelgi nakkavam kui deltavariant.

Briti rahvusringhäälingu BBC andmetel on kõnealust koroonaviiruse varianti täheldatud lisaks Lõuna-Aafrika Vabariigile ja Botswanale ka Aasias asuvas Hongkongis. Kokku on registreeritud kümneid nakatumisi.

"Kõik, kes saabuvad nendest riikidest enne reisikeelu jõustumist, peavad minema hotellidesse või kodudesse karantiini ja tegema PCR-testi teisel ja kaheksandal päeval," lisas tervishoiuminister. "Ja kui keegi on saabunud mõnest neist riikidest viimase kümne päeva jooksul, siis palume ka neil teha PCR-testid."

Lõuna-Aafrika Vabariigi teadlased teatasid varem päeval, et on tuvastanud koroonaviiruse uue variandi, millel on mitu mutatsiooni.

"Kahjuks oleme tuvastanud uue variandi, mis annab Lõuna-Aafrikas põhjust muretsemiseks," ütles viroloog Tulio de Oliveira pressikonverentsil.

"Variandil järjekorranumbriga B.1.1.529 on väga suur hulk mutatsioone," lisas Oliveira. Seda on leitud ka Botswanas ja Hongkongis Lõuna-Aafrika Vabariigist saabunud inimestel.

Tervishoiuminister Joe Phaahla ütles, et uus variant teeb väga murelikuks, sest see on nakkusjuhtude hüppelise kasvu taga. LAV-is tõusis ööpäevane nakkusjuhtude arv kolmapäeval üle 1200. Alles novembri alguse pandi ööpäevas vaid 100 koroonadiagnoosi.

LAV tuvastas eelmisel aastal koroonaviiruse beetatüve, kuid nakkuspuhangu hoogustumises on süüdi peamiselt deltatüvi, mis avastati Indias.

Lõuna-Aafrika Vabariigis on registreeritud rohkem nakkusjuhte kui üheski teises Aafrika riigis, nende arv ulatub 2,95 miljonini. Surnud on 89 657 haigestunut.