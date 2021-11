Maailma börsidel oli viimase aasta halvim päev

Eriti tugeva hoobi said lennufirmade ja turismiettevõtete aktsiad. Näiteks Lufthansa ja British Airways'i aktsiad kukkusid enam kui kümme protsenti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mitu Euroopa riiki, näiteks Saksamaa, Itaalia, Holland ja Suurbritannia on keelanud lennud Aafrika lõunapoolsematest riikidest, kus viirus levib.

"Investorid peaksid jääma rahulikuks ja mitte kaasa minema paanikaga. Mõned suured investorid müüvad aktsiaid, sest on teeninud kasumit. Me ei näe praegu kokkukukkumist, vaid korrektsiooni. See võib veel mõnda aega jätkuda, kuid ma tuletan meelde, et varasemalt on hinnakorrektsioonidele järgnenud üsna peatselt liikumine teises suunas," kommenteeris finantsettevõtte Oddo BHF väärtpaberiosakonna juht Oliver Roth.