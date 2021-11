Terviseamet soovitab kõigil reisijatel Eestisse saabumisel end PCR-testida

Ameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma andis reedel korralduse, et kõik Eestisse naasvad Eesti elanikud saavad minna tasuta testima.

PCR test on tasuta olenemata sellest, kas saabutakse riskiriigist või asukohast, kus nakatumise tase on madal.

Alates reedest on kõigile reisijatele tasuta testimisvõimalus tagatud sellepärast, et Lõuna-Aafrika Vabariigis on tuvastatud uus koroonaviiruse variant B.1.1.529.

Härma sõnul on tähtis, et kõik välisriigist saabuvad inimesed läheksid PCR-testima ja positiivsed testid jõuaksid sekveneerimisele. "Tegemist on ettevaatusabinõuga, sest praegu ei ole veel uue tüve kohta piisavalt infot, et põhjapanevaid järeldusi teha. Siiski on oluline uued variandid võimalikult kiirelt tuvastada ja haigusjuhud isoleerida, et vältida uute tüvede laialdast levikut," selgitas Härma.

B.1.1.529 viirusetüve ei ole Eestis tuvastatud. Eestis levib peamiselt delta variant.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) teatel läheb B.1.1.529 variandi edasikanduvuse ja selle tüve suhtes vaktsiinide tõhususe hindamisega mõni nädal aega.

Terviseamet selgitas, et Lõuna-Aafrika Vabariigis tuvastati B.1.1.529 variandi suur osakaal, aga kuna nakatumiste tase on Lõuna-Aafrika Vabariigis madal, ei saa tüve leviku kohta teha põhjalikke järeldusi. B.1.1.529 viirusetüve esinemise rohkus võib olla tingitud üksikutest nn superlevitajaga seotud juhtumitest ja pole teada, millisel määral esineb sel konkurentsieelis teiste viiruse tüvede ees. Siiski jääb kahtlus, et B.1.1.529 tüvi võib olla Aafrikas laiali levinud.