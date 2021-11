Tartu Raekoja platsi jõululinnast leiab kalad, marsikulguri ja luulepanga

Kui eelmisel kahel talvel oli Tartu valgusküla tõmbenumbriks kanapere, siis nüüd on kanala asemel akvaariumid. Tartu observatoorium on üles seadnud marsikulguri maja ning aegadele kohaselt on üks paviljonidest pühendatud viirustele.

Eemalt vaadates võib tunduda, et ühte majakesse on toodud sularahaautomaat. ent tegelikult väljastab see hoopis midagi põnevamat.

"Ma sain retsepti, mu nimi on Rassik Armujuur. Ja ma sain retsepti, aga ainult personaalseks kasutamiseks. Ma pean seda lugema kolm korda päevas, pärast ärkamist ja enne sööki. Pärast tuleb juua puhast vett peale. Ja jätkata kasutamist ka siis, kui läheb juba paremaks. Nii et loodame siis et olukord paraneb. Ja luulepank ütleb, et aitäh ja külastage meid jälle. Nii et kui läheb juba paremaks, siis tuleb uuesti võtta midagi," muljetab luulepanga külastaja Lotte.

Automaat levitab eesti, inglise ja vene keeles kultuuripärandit, luuleklassikast haikude ja eksperimentaalsete tehisintellekti loodud teosteni välja. Külastaja sisestatud numbrikombinatsooni alusel annab automaat kõigile ka ise nime.

"Minu nimeks sai tema arvates Vaga Haldjatiib. Äärmiselt... paslik," hindas Tulvo, kes arvas, et jõuluvana võib pangast saadud Kaljo Kruusa luuletuse peale kohmetuda: "Tulles kinost, Platoni koopast, valgus silmile paistis valus. Ja ma nutsin, et kino selline oli olnud ka toonane arm."

Tartu valgusküla on avatud 9. jaanuarini.