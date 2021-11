Milling: Eesti peaks Taiwani tunnustamiseni liikuma sammhaaval

Millingu hinnangul võiks pikema perspektiivi eesmärk olla ka Eestis Taiwani esinduse avamine ja diplomaatiline tunnustamine.

"Mina isiklikult tahan küll seda loota. Nähes Taiwani inimeste pühendumist demokraatiale, on see nende jaoks ikka väga oluline. Aga küsimus on muidugi laiem, küsimus on mitte ainult Eestis, vaid Euroopa Liidus. Igal otsusel peab olema läbimõeldud analüüs, et mida see otsus kaasa toob. Mis on otsuse plussid ja miinused? See on selline pragmaatiline matemaatika," ütles Milling ERR-ile.

"Eesti on juba president Lennart Meri ajast kokku leppinud Hiina rahvavabariigiga ühe Hiina poliitikasuhte. Aga see ei tähenda seda, et me ei saaks arendada Taiwaniga kõikvõimalikke suhteid," lisas ta.

Leedu teatas suvel riigis Taiwani esinduse avamisest, sellele järgnes järsk Leedu ja Hiina vaheline suhete halvenemine. Eelmisel nädalal peatas Hiina saatkond Vilniuses konsulaarteenuste pakkumise.

Millingi hinnangul on mõistlikum Taiwaniga suhteid arendada sammhaaval.

"Me näeme selle (Leedus Taiwani esinduse avamise - toim.) tagajärgi. Küsimus ongi alati selles, et kas on vaja alustada sõda, mille lõpptulemust sa ei oska ette prognoosida. Aga mina isiklikult ja ka me mõlemad koos Jüri Jaansoniga oleme kogu aeg väljendanud seisukohti, et sellele tuleb läheneda sammhaaval, nagu tilk, mis kukub kivi peale ja lõpuks teeb kivisse augu," lausus Milling.

"Üks selline käegakatsutavam näide on Eestis peatselt liiklusseaduse muutmine, mis annab võimaluse tunnustada Eestis ka Taiwani juhilube. Sellised pisikesed sammud on tegelikult praktikas olulisemad kui suure aplombiga mingi esinduse avamine," tõi Milling näite Eestist.

Eesti-Taiwani sõprusrühma esimees Jüri Jaanson ja sõprusrühma liige Madis Milling osalevad 27. novembrist kuni 6. detsembrini koos Läti ja Leedu parlamentide esindajatega 2021 Open Parliament Forumil Taipeis.

Milling ütles ERR-ile, et on kohtunud juba Taiwani presidendi ja välisministriga ning ees seisab kohtumine peaministriga.

"Kohtumistel on meil väga kerge teineteist mõista, sellepärast, et ühised mured ühendavad. Nii Eestil kui Taiwanil on mõlemal agressiivne naaber," sõnas Milling.

ERR küsis Millingult, kas ja millist abi saaks Eesti Taiwanile pakkuda näiteks Hiina sõjalise rünnaku korral. "Kui me räägime militaarterminitest, siis siin Eesti abi kui selline ei ole relevantne. Meie toetus on ikkagi poliitiline ja koos oma liitlastega ühiselt õigluse eest seismine. Kui me räägime liitlastest, siis vaatame eelkõige Ameerika Ühendriikide poole. Aga mis puudutab Hiina käitumist, siis see käitumine on ju pidev, see on provotseeriv. Sellega testitakse demokraatliku maailma punaseid jooni," vastas Milling.

Ta rääkis, et Taiwani inimesed Hiina agressiivse retoorikaga juba teatud määral harjunud. "Poliitilisel tasandil muidugi vaadatakse seda väga murelikult, aga kohalikud inimesed väga hirmu ei tunne, sest inimeste tasandil on veendumus, et Taiwani vallutamine sõjalise agressiooniga on isegi suure Hiina jaoks liiga suur tükk ampsata."

Kas aga USA peaks pakkuma sõjalisi garantiisid Taiwanile Hiina sõjalise rünnaku korral?

"Ameerika on neid garantiisid nii-öelda ridade vahelt ka pakkunud. Ja olles rääkinud nii mõnegi Ameerika poliitikuga, tunnevad ameeriklased siiamaani häbi 1970-ndate lõpulepingute pärast puna-Hiinaga. Ma arvan, et isegi kui need garantiid on peidetud ridade vahele, siis Ameerika ei saa endale lubada seda, et Hiina midagi Taiwani suhtes ette võtab. See oleks Ameerika jaoks ka oma nii-öelda näo kaotamine Kagu-Aasias," sõnas Milling.