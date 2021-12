Hiina saatkond pahandas Eesti saadikutega

Milling ütles esmaspäeval ERR-ile, et tema hinnangul võiks pikema perspektiivi eesmärk olla ka Eestis Taiwani esinduse avamine ja diplomaatiline tunnustamine. Milling ja Jaanson on 6. detsembrini koos Läti ja Leedu parlamentide esindajatega 2021 Open Parliament Forumil Taipeis ning olid esmaspäevaks kohtunud ka Taiwani presidendi ja välisministriga.

Hiina saatkond reageeris ERR-is ilmunud Millingu seisukohale teravalt ja teatas, et sellega sekkutakse Hiina siseasjadesse, õõnestatakse Hiina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning et sellised seisukohad lähevad vastuollu Lennart Meri ajast kokku lepitud ühe Hiina poliitikaga.

"[Väljaütlemised] kahjustavad Eesti-Hiina suhteid. Hiina mõistab selle karmilt hukka ja on sellele kindlalt vastu," seisis saatkonna poolt saadetud kirjas.

Saatkonna teates lisatakse, et riigikogu liikmetel on eriline staatus ning nende välja öeldud sõnad on saatnud Taiwani iseseisvuslastele valesid signaale, "kahjustades Hiina ja Eesti poliitilist vastastikust usaldust ning mürgitades kahepoolsete suhete õhkkonda".

Hiina saatkonna teatel pole Taiwanil peale Hiina osaks olemise muud rahvusvahelist staatust ega muud väljavaadet kui selle taasühendamine Hiinaga.

"Oleme märganud, et Eesti valitsus tegi hiljuti avalduse ühe Hiina poliitikast kinnipidamise kohta. Loodame, et Eesti pool suudab täielikult mõista Taiwani küsimuse olulisust, kõrvaldada segavad faktorid ja astuda samme oma poliitiliste kohustuste täitmiseks."

Liimets: lähtume ühe Hiina poliitikast

Leedu teatas suvel riigis Taiwani esinduse avamisest, millele järgnes järsk Leedu ja Hiina vaheline suhete halvenemine.

Eesti välisminister Eva-Maria Liimets ütles ERR-ile, et Eesti on Taiwaniga suhetes alati lähtunud ühe Hiina poliitikast ja selle raames ka kahepoolselt suhelnud Taiwaniga eelkõige majandus- ja kultuurivaldkonnas.

"Meil on mitmeid praktilisi tegevusi, kuid esinduse avamist ei ole me kaalunud, selle vastu ei ole ka kumbki pool konkreetset huvi üles näidanud. Samas ei ole see takistanud suhteid edendada," kommenteeris Liimets.

"Praegu ei ole kavas seda poliitikat Eestil küll ümber vaadata," lisas Liimets.