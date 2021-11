T1 oksjonile registreerus viis huvilist

Kaubanduskeskuse T1 Mall of Tallinn oksjonile registreerus tähtajaks viis ettevõtet, kes saavad pakkumisi teha 1. detsembril algaval oksjonil.

Oksjon algab 1. detsembril kell 12 ning lõppeb 8. detsembri keskpäeval või hiljem, juhul kui osalejad kasutavad oksjonil pikeneva lõpu võimalust 30-minutilise intervalliga.

T1 keskus läheb oksjonile 55 miljoni eurose alghinnaga.

See on kolmas katse pankrotistunud T1 (omanik AS Tallinna Moekombinaat) koos kehtivate rendilepingutega maha müüa. Esimene katse toimus alghinnaga 85 miljonit eurot. Sellega huvilisi ei registreerunud. Uue, 65-miljonilise alghinnaga registreerus oksjonile neli huvilist, ent keegi neist pakkumist siiski ei teinud.

Ostukeskus on külastajatele jätkuvalt avatud, ehkki enamik müügibokse on rentnikest tühjad.